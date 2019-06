New Amsterdam domenica 2 giugno su Canale 5 finale di stagione

dituttounpop

(Di domenica 2 giugno 2019) Newsu5 ultimi tre episodi diUltimi tre episodi della prima(la serie è stata rinnovata da NBC) per Newsu5. I tre episodi finali sono il 20, 21 e 22 dal titolo Come previsto, Questa non è la fine e Luna.Nel primo dei tre episodi Max si accorge che sta iniziando a perdere i capelli, intanto il dottor Reynolds guida la conferenza M&M (Morbidity and Mortality) legata al decesso del poliziotto dell’episodio precedente ma Max ha una brutta reazione e insulta Reynolds in pubblico. Sharpe si accorge del cambiamento nel carattere di Max e così capisce che ci sono dei problemi con il suo cancro. Reynolds capisce che Max fatica a accettare che le persone possano morire senza ragione e così gli propone di sottoporsi a una cura sperimentale. Intanto il dottor Frome si ritrova indagato per un caso di ...

psycholock : domani mi perdo il finale di stagione di New Amsterdam voglio piangere vabbè lo recupero lunedì - KenSharo : New post (Ad Amsterdam il primo supermercato del mondo senza plastica - greenMe) has been published on NUOVA RESIST… - zazoomblog : New Amsterdam finale di stagione e Max col cancro: anticipazioni ultima puntata - #Amsterdam #finale #stagione… -