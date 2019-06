Napoli | nuovo raid dal golden boy della pizza | «È la terza volta in dieci mesi | noi

Napoli - è il giorno di Di Lorenzo : il nuovo azzurro firma il contratto : È arrivato all?Hotel Vesuvio alle 18, mezz?ora più tardi del previsto. Colpa del traffico di Napoli, una città pronta ad accoglierlo nel migliore dei modi. Giovanni...

Alessandro Giuliano nuovo questore di Napoli : Dal 1° giugno Alessandro Giuliano, figlio di Boris, capo della squadra mobile di Palermo ucciso dalla mafia nel 1979, sarà questore di Napoli

Giuliano - il nuovo questore di Napoli : "Dedicherò ogni mia energia a questa splendida città” : Figlio di Giorgio Boris Giuliano, il capo della Mobile di Palermo ucciso dalla mafia il 21 luglio del 1979. Si insedia sabato mattina

Il nuovo Napoli di Ancelotti : due idee in testa per il tecnico partenopeo - con l’aggiunta di tre innesti : E’ uno dei pochi allenatori confermati in Serie A, l’unico insieme a Gasperini delle squadre d’alta classifica. Di conseguenza, a differenza delle altre che dovranno scegliere il tecnico prima di iniziare a mettere a punto la rosa, il Napoli e Ancelotti sono già avanti, da un pezzo. Dopo un primo anno “di conoscenza”, il tecnico azzurro può cominciare a plasmare la squadra a “sua immagine e ...

Kiss Kiss Napoli : “Verdi resterà a Napoli - ma giocherà in un nuovo ruolo” : Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, Simone Verdi l’anno prossimo vestirà ancora la maglia azzurra del Napoli. Non ci sarà, dunque, l’addio così come paventato in questo ultimo periodo. Ricordiamo che Verdi è stato acquistato dal Bologna circa un anno fa per la cifra di 25 milioni di euro. La società partenopea, ovviamente, vuole salvaguardare l’investimento confermando il calciatore anche per il prossimo anno. Il ruolo, però, ...

CRC – Pellucchi : “Il Napoli sembra aver scelto il nuovo destro - per l’attacco torna di moda una suggestione” : Sean Pelucchi, esperto di mercato ha parlato a Radio Crc dei possibili acquisti del Napoli : “Castagne è un giocatore che piace molto. E’ quasi chiuso per il Napoli. Piaceva anche al Milan. Inglese non è alla portata dell’Inter. Insigne, è possibile che se ne vada; piace al Milan ma alle cifre che chiede ADL hanno bloccato tutti”. “Icardi è deluso dall’ultima non convocazione e non ha offerte. Il Napoli ...

Zeman alla Gazzetta : «Mi aspettavo di più dal Napoli - ma aprire un nuovo ciclo non è facile» : La Gazzetta dello Sport intervista Zdenek Zeman. la prima battuta del mister sul suo futuro è chiara, non ha intenzione di smettere, ma le chiamate ricevute quest’anno non erano buone. Ma lui aspetta. Aspetta di poter rientrare nel giro e trovare la panchina giusta, ma questo campionato non gli è piaciuto. «Sono 8 anni che la lotta scudetto finisce troppo spesso». Zeman boccia l’anno di CR7, in realtà definisce la sua stagione un ...

SSC Napoli - la radio ufficiale : “Clamorosa indiscrezione sul nuovo tecnico della Juve! Sarri verso…” : Mourinho alla Juve, clamorosa voce di mercato arrivata a radio Kiss Kiss Walter De Maggio è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli parlando del valzer della panchine in Serie A. Ecco quanto ha dichiarato: “Mi arrivano voci di mercato sulla panchina della Juventus, non penso ci vada Maurizio Sarri, molto probabilmente e clamorosamente, sulla panchina dei bianconeri siederà Josè Mourinho. Il tecnico ex Napoli, attualmente ...

Pistocchi a Radio Kiss Kiss Napoli : “La Juventus ha già scelto il nuovo allenatore” : Maurizio Pistocchi, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del cambio in panchina per la Juventus: “Vi sembra possibile che la Juve chiuda tutti i rapporti con Allegri senza avere già un accordo con un altro allenatore? La Juventus è un grande club e se ha deciso di separarsi è perché il tecnico dell’anno prossima l’ha già preso”. Leggi anche : Ceccarini a KK: ” L’Atalanta è una bottega cara, non sará facile per il ...

Scambio Allegri-Sarri - con l’ex Napoli anche il nuovo attaccante : Scambio ALLEGRI SARRI – Nelle ultime settimane tantissimi nomi sono stati accostati alla panchina bianconera, tanti grandi allenatori oppure alcuni nomi a sorpresa. Tra i tanti nomi spuntati nelle ultime settimane c’è quello di Maurizio Sarri. Il tecnico del Chelsea, nonostante la finale di Europa League raggiunta ed il terzo posto in campionato dietro a […] More

Il Napoli cala poker : psicodramma per l'Inter - Champions di nuovo in bilico : Ci risiamo: è psicodramma Inter. Travolti al San Paolo per 4-1 da un Napoli ormai in vacanza, i nerazzurri rimettono clamorosamente in discussione una qualificazione alla prossima Champions League che sembrava ormai in ghiaccio. A novanta minuti dal termine, l'Inter viene raggiunta dall'Atalanta a q

O Jogo – Nuovo obiettivo del Napoli : Acuña dello Sporting Lisbona : Calcio mercato Napoli – Piace Acuña dello Sporting Lisbona Calciomercato – L’edizione ordierna del quotidiano portoghese O Jogo riporta che il Napoli segue un Nuovo obiettivo l’argentino Marcos Acuña, 27 anni, esterno sinistro basso in forza allo Sporting Lisbona. Acuña è un esterno sinistro che può giocare sia in difesa che più avanzato e risulta essere anche la soluzione più economica rispetto a Grimaldo del ...

Marcos Acuña - il nuovo nome accostato al mercato del Napoli : “Napoles segue Acuña” titola in prima pagina il quotidiano portoghese O Jogo. Marcos Acuña, argentino, esterno sinistro basso in forza allo Sporting Lisbona sarebbe tra le possibili scelte delNapoli per la difesa della prossima stagione. 27 anni, esterno sinistro che può giocare sia in difesa che più avanzato ed è la soluzione più economica rispetto a Grimaldo del Benfica, ritenuto troppo caro dai partenopei. Marcos Javier Acuña ...