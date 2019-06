huffingtonpost

(Di domenica 2 giugno 2019) Il tempo è scaduto: “Noinon cidel. E più andiamo avanti, meno ha senso cercare di vergognarci. Sarebbe un sentimento irreale, come vergognarsi delle Crociate”. Già prima di incontrarla,– scrittrice, candidata quest’anno al Premio Strega con Addio Fantasmi – mi confessa di essere un’esperta della materia: “Mi reputo la persona più imbarazzante del mondo. Non faccio altro che vergognarmi in continuazione di me stessa e contenere i gesti più sconvenienti. A volte, la mia vergogna si estende anche a quello che fanno gli altri, solitamente le persone a cui tengo. Vorrei sprofondare al loro posto. Scomparire. Non essere mai esistita”.Ha cominciato a scrivere quando aveva cinque anni: “I miei genitori erano separati, comunicavano solo tramite ...

SushiMars : RT @HuffPostItalia: Nadia Terranova: 'Noi italiani non ci siamo vergognati abbastanza del fascismo' - Nina97157843 : RT @HuffPostItalia: Nadia Terranova: 'Noi italiani non ci siamo vergognati abbastanza del fascismo' - HuffPostItalia : Nadia Terranova: 'Noi italiani non ci siamo vergognati abbastanza del fascismo' -