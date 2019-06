quotidianodiragusa

(Di domenica 2 giugno 2019): Gp. La prima volta non si scorda mai.ild'e sigla la sua prima vittoria in carriera.

palermo24h : Motomondiale: Danilo Petrucci vince il Gran Premio d’Italia - Susy0121031997 : RT @ansiogenaaf: 'è da marzo che non leggo giornali, non seguo le notizie sul motomondiale' In pratica Danilo Petrucci è da Marzo che vive… -