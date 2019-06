MotoGP | Risultato Warm-up GP Italia 2019 | Marc Marquez sempre al comando | Ducati e Suzuki

Griglia di partenza MotoGP - Risultato Qualifiche GP Italia 2019 : pole di Marc Marquez - 17° Jorge Lorenzo - 18° Valentino Rossi : Sono rimasti tagliati fuori dalla Q2 tre big della MotoGP nel corso delle FP3 del GP d’Italia del Mugello: Nella Q1 Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo si sono dati battaglia per accaparrarsi gli ultimi due posti per giocarsi la pole position ed a spuntarla è stato Andrea Dovizioso. Dietro di lui, passa in Q2 Michele Pirro, 17° Lorenzo, 18° Rossi. Nella Q2 pole di Marc Marquez. Griglia DI partenza GP Italia 2019 – ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Italia 2019 : Danilo Petrucci domina e piazza il record - Dovizioso e Rossi costretti alla Q1 : La Ducati impressiona al Mugello! Danilo Petrucci centra il miglior tempo nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP e va addirittura a ritoccare di 2 decimi il record della pista toscana che apparteneva a Valentino Rossi. Brutte notizie, invece, per il “Dottore” che, ancora una volta, sarà costretto a passare dalla Q1, stesso destino di un Andrea Dovizioso ancora in difficoltà con ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Italia 2019 : Francesco Bagnaia piazza la zampata - Marquez non forza - Dovizioso 11° - Rossi solo 18° : La Ducati che non ti aspetti! Francesco “Pecco” Bagnaia piazza il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP e conferma come la moto di Borgo Panigale sia assolutamente a proprio agio sul circuito del Mugello. Migliora la Yamaha, ma non con Valentino Rossi, mentre Marc Marquez, come spesso gli capita, si è completamente disinteressato del giro secco. Ad ogni modo ottimo venerdì ...

MotoGP - Risultato e Classifica FP1 GP Italia 2019 : miglior tempo di Marc Marquez - indietro Dovizioso e Rossi : Il week-end del GP d’Italia di MotoGP si apre nel segno di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda ha fatto registrare il miglior tempo nelle prove libere 1, chiudendo in 1:47.558 il suo giro sul circuito del Mugello. Alle spalle del campione del mondo troviamo Danilo Petrucci, con un distacco di 0.193, e Michele Pirro a 0.246. Più lontani invece Andrea Dovizioso Valentino Rossi, rispettivamente decimo a 0.656 e dodicesimo a 0.798. Di ...

MotoGP - Risultato GP Francia 2019 : Marc Marquez inesorabile anche a Le Mans - sul podio Dovizioso e Petrucci - Rossi 5° : Non ce n’è, vince sempre lui! Marc Marquez (Honda) non lascia scampo agli avversari e conquista in assoluta scioltezza anche il Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP, centrando il successo numero 73 della sua carriera ed il terzo a Le Mans da quando corre nella classe regina. Il campione del mondo in carica fa il bello e cattivo tempo, dimostrandosi per l’ennesima volta di un altro pianeta, con una moto impeccabile e uno stile di ...

Ordine d’arrivo MotoGP - Risultato e classifica gara GP Francia 2019 : Marc Marquez trionfa davanti a Dovizioso. Valentino Rossi è quinto : Marc Marquez trionfa nel GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans lo spagnolo si porta a casa il terzo successo stagionale, dopo quelli in Argentina e in Spagna e rafforza la propria leadership in vetta al campionato. Alle sue spalle il confronto tra Ducati lo vince Andrea Dovizioso, davanti a Danilo Petrucci ed a Jack Miller. quinto un ottimo Valentino Rossi, che più di così proprio non poteva fare. ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Francia : “Miglior risultato dell’anno - sto trovando il feeling con Honda” : Jorge Lorenzo sta risalendo pian piano la china e si è messo in luce durante le qualifiche del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo domani scatterà dalla terza fila e sembra essere molto soddisfatto visto che questo è il suo miglior piazzamento in griglia da quando è in Honda: “Nella Q2 ho scelto inizialmente la gomma morbida dietro ma era lo pneumatico sbagliato perché la pista non teneva il grip. Sono in terza ...

MotoGP – Dovizioso si accontenta del quarto posto a Le Mans : “era più facile commettere errori che fare un buon risultato” : Dovizioso soddisfatto del risultato delle qualifiche del Gp di Francia: le parole del forlivese della Ducati da Le Mans Il Ducati Team è stato protagonista di una prestazione positiva nelle qualifiche del Gran Premio di Francia, disputate in condizioni particolarmente difficili a causa della pioggia caduta ad intermittenza sul tracciato di Le Mans fin dalle prime ore del mattino. Danilo Petrucci ha conquistato la sua prima prima fila del ...

MotoGP - Risultato Qualifiche GP Francia 2019 : Marc Marquez implacabile sotto l’acqua - bene le Ducati e Valentino Rossi : Marc Marquez conferma i favori del pronostico e conquista la pole position del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans (Francia), il campione del mondo in carica ha dato un saggio di tutte le sue qualità, ottenendo il best time odierno di 1’40″952, sfruttando alla perfezione i primi istanti del turno con pista “poco bagnata”. Un Marquez che si è potuto concedere anche il lusso di ...

Griglia di partenza MotoGP - Risultato Qualifiche GP Francia 2019 : Valentino Rossi 5° dietro Dovizioso - pole di Marquez : Sempre Marc Marquez! Lo spagnolo centra la pole position del Gran Premio di Francia 2019 della MotoGP in una Q2 quanto mai complicata, con la pioggia ad intermittenza che ha sparigliato le carte. Lo spagnolo cade ma risale in moto ed è il più veloce su tre Ducati, Danilo Petrucci, Jack Miller e Andre Dovizioso. Quinto Valentino Rossi, sesto Franco Morbidelli. Ecco la Griglia di partenza della gara di domani. Griglia DI partenza GP Francia MotoGP ...

Griglia di partenza MotoGP - Risultato Qualifiche GP Francia 2019 : Valentino Rossi domina la Q1 - ora si decide la pole : Valentino Rossi ha centrato il miglior tempo nella Q1 del GP di Francia della MotoGP con la pista che è andata mano a mano ad asciugarsi. Adesso tocca alla Q2 che consegnerà la pole position per la gara di domani. Marc Marquez e Maverick Vinales sono i favoriti, ma occhio alla pioggia! Griglia DI partenza GP Francia MotoGP 2019 1 46 Valentino Rossi ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 295.8 1’37.667 2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas ...

MotoGP – Il buon risultato di Lorenzo nelle Fp2 in Francia non preoccupa Marquez : “è forte qui - ma noi siamo davanti” : Marc Marquez non si preoccupa del buon risultato di Jorge Lorenzo nelle Fp2 del Gp di Francia: le parole del campione del mondo in carica al termine della prima giornata di lavoro a Le Mans E’ terminata la prima giornata in pista dei piloti di MotoGp: i campioni delle due ruote hanno effettuato entrambe le prime due sessioni di prove libere del Gp di Francia, sul circuito di Le Mans. Al termine delle Fp2 è stato Vinales a piazzarsi ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Francia 2019 : Quartararo continua a stupire - Dovizioso e Petrucci lo braccano - Marquez 5° e Valentino Rossi 10° : Il francese Fabio Quartararo continua a stupire. Nelle prove libere 1 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP, il pilota della Petronas Yamaha SRT ha sciorinato una prestazione brillante, unico ad infrangere il muro dell’1’32” (1’31″986) e dimostrando di avere una grande confidenza con la M1. Il centauro transalpino, dopo la pole a Jerez de la Frontera (Spagna), ha fatto vedere di esserci anche ...