MotoGP | Pagelle GP Italia 2019 | Danilo Petrucci impeccabile | Marquez si accontenta

(Di domenica 2 giugno 2019) Il Gran Premio d’dellavede il primo successo diin carriera nella classe regina. Il pilota umbro vince con pieno merito e dimostra di non essere in Ducati per puro caso, anzi. Il migliore di giornata è lui, mentre si segnalano diversi bei voti per alcuni piloti, mentre altri, su tutti Valentino Rossi, devono fare i conti con insufficienze pesanti. Andiamo, quindi, a consegnare ledel Gran Premio d’ai protagonisti della classe regina. LEDEL GRAN PREMIO D’(Ducati) 10: Non era al meglio della condizione e, nonostante tutto, centra il suo primo successo nella classe regina. Per il ternano una gioia stra-meritata in una prova nella quale non ha sbagliato nulla. Ha gestito bene le gomme e lo sforzo e ha capito quando e dove attaccare. Benvenuto nel club dei vincitori ...

