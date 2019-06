MotoGp – Marquez attacca | Jorge Lorenzo risponde | “ho un piano B e credo sia giusto

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGp - GP Italia 2019 : “Aver perso punti nei confronti di Marquez al Mugello non è positivo” : E’ arrivato un terzo posto per Andrea Dovizioso nel GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello, il forlivese puntava molto, credendo che la Rossa potesse consentirgli di replicare il risultato del 2017. L’esito non è stato di certo negativo, visto il successo del compagno di team Danilo Petrucci ma è chiaro che il secondo posto del campione del mondo in carica Marc Marquez non è una buona ...

Marc Marquez MotoGp - GP Italia 2019 : “Un secondo posto importante per la classifica - oggi Petrucci non si batteva…” : Si ferma la serie di vittorie di Marc Marquez che, suo malgrado, deve accontentarsi della piazza d’onore nel corso del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP. Rimane, quindi, un tabù per il pilota spagnolo la gara del Mugello, nella quale ha vinto solamente in una occasione nel lontano 2014. Anche oggi, ad ogni modo, il campione del mondo le ha provate tutte per salire sul gradino più alto del podio ma, come ha spiegato al termine ...

Petrucci - trionfo al Mugello. Epica prima vittoria in MotoGp : piegati Marquez e Dovizioso : Danilo Petrucci ha vinto il Gran Premio d’Italia per la classe MotoGP. In una gara tiratissima fino all’ultimo giro il pilota della Ducati ha preceduto la Honda di Marc Marquez e il compagno di squadra Andrea Dovizioso, terzo. Ai piedi del podio la Suzuki di Alex Rins. Ritiro all’ottavo giro per Val

Classifica Mondiale MotoGp 2019 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso a 12 punti. Valentino Rossi quinto : Marc Marquez si conferma al comando della Classifica generale del Mondiale MotoGP 2019, lo spagnolo ha conquistato il secondo posto nel GP d’Italia e ha guadagnato ulteriore terreno nei confronti di Andrea Dovizioso che si è dovuto accontentare della terza piazza al Mugello: ora il forlivese accusa un ritardo di 12 punti dal Campione del Mondo in carica. Decisamente più distaccati Alex Rins (oggi quarto) e Danilo Petrucci che si è imposto ...

MotoGp – Petrucci non ci crede ancora - Marquez si difende - Dovizioso deluso : le parole dei piltoti dopo la gara del Mugello : Danilo Petrucci incredulo per la vittoria al Mugello, Marquez si prende la seconda piazza ‘in difesa’, Dovizioso deluso per il terzo posto: le parole dei piloti al parco chiuso dopo due successi consecutivi a Jerez e Le Mans, Marc Marquez deve accontentarsi del secondo posto. Il pilota spagnolo manca il tris in Italia, costretto a salire sul secondo gradino del podio dietro ad uno straordinario Danilo Petrucci, vincitore sul ...

MotoGp - Risultato GP Italia 2019 : vittoria epica di Danilo Petrucci davanti a Marquez e Dovizioso! Rossi out e in crisi nera : Alla faccia degli antibiotici e della condizione fisica non eccezionale! Danilo Petrucci vince un Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP quanto mai emozionante e spezza il suo tabù, centrando il primo successo della carriera nella classe regina proprio nella gara di casa. Nonostante da qualche giorno fosse debilitato il pilota ex Pramac ha dato una dimostrazione di solidità incredibile e ha vinto con pieno merito una corsa nella quale ha ...

Ordine d’arrivo MotoGp - Risultato Gara GP Italia 2019 : Petrucci vince in volata su Marquez e Dovizioso. Valentino Rossi caduto : Il successo del GP d’Italia 2019 di MotoGP, sesto round del Mondiale, sorride a Danilo Petrucci che batte in volata Marc Marquez ed Andrea Dovizioso grazie ad uno straordinario ultimo giro. Una grande prova del pilota umbro che conquista così la sua prima vittoria in top class. Purtroppo una giornata sfortunata per Valentino Rossi che finisce anzitempo la sua corsa con il ritiro. Di seguito l’Ordine d’arrivo della corsa al ...

MotoGp - prime scintille in casa Honda : Lorenzo si lamenta e Marquez lo zittisce duramente : Il campione del mondo ha ascoltato le lamentele di Lorenzo sulle difficoltà di guidare la Honda, rispondendogli a tono prime scintille in casa Honda, Marc Marquez e Jorge Lorenzo cominciano a punzecchiarsi a distanza, considerando come sia difficile vederli battagliare in pista viste le differenti velocità. Alessandro La Rocca /LaPresse Il maiorchino ieri si è lamentato per il comportamento della sua moto, alquanto instabile e difficile da ...

MotoGp - Risultato Warm-up GP Italia 2019 : Marc Marquez sempre al comando - Ducati e Suzuki inseguono - le Yamaha faticano : Marc Marquez (Honda) non lascia nulla di intentato e, dopo aver centrato la pole position nella giornata di ieri, fa segnare il miglior tempo anche nel corso del Warm-up del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP. Lo spagnolo sembra avere le idee chiare e puntare con grande decisione alla sua seconda vittoria in carriera sulla pista toscana nella classe regina, ed ora starà agli avversari, Ducati in primis, provare a fermare il suo ...