MotoGp – Lorenzo e Honda verso la rottura? Il vero motivo del viaggio del maiorchino in

MotoGp – Marquez - la vittoria contro Dovizioso e la risposta a Lorenzo : che affondo al compagno di squadra al Mugello : Marc Marquez analizza la gara del Mugello: dal secondo posto al Gp d’Italia alle richieste di Jorge Lorenzo alla Honda Secondo posto per Marc Marquez oggi al Mugello, dove la festa è tutto per Danilo Petrucci, alla sua prima vittoria in carriera. Il pilota della Honda, partito dalla pole position al Gp d’Italia, non è riuscito a trionfare davanti al pubblico italiano, ma si è inserito nel mezzo delle Ducati, piazzandosi davanti ...

MotoGp - Pagelle GP Italia 2019 : Danilo Petrucci impeccabile - Marquez si accontenta - Lorenzo - Rossi e la Yamaha disastrosi : Il Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP vede il primo successo di Danilo Petrucci in carriera nella classe regina. Il pilota umbro vince con pieno merito e dimostra di non essere in Ducati per puro caso, anzi. Il migliore di giornata è lui, mentre si segnalano diversi bei voti per alcuni piloti, mentre altri, su tutti Valentino Rossi, devono fare i conti con insufficienze pesanti. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle del Gran Premio ...

MotoGp – Il confronto con Lorenzo e quel retroscena su Rossi - Petrucci svela : “Valentino mi odia perchè…” : Il pilota della Ducati ha parlato del paragone con Lorenzo, svelando anche un piccolo retroscena relativo a Valentino Rossi La prima gara non è ancora riuscito a vincerla, ma è senza dubbio il pRossimo obiettivo da raggiungere in sella alla Ducati ufficiale. Danilo Petrucci ha ormai preso dimestichezza con la DesmosediciGP, un punto a suo favore che gli permette già di essere competitivo. Alessandro La Rocca /LaPresse Il ternano ha ...

MotoGp - prime scintille in casa Honda : Lorenzo si lamenta e Marquez lo zittisce duramente : Il campione del mondo ha ascoltato le lamentele di Lorenzo sulle difficoltà di guidare la Honda, rispondendogli a tono prime scintille in casa Honda, Marc Marquez e Jorge Lorenzo cominciano a punzecchiarsi a distanza, considerando come sia difficile vederli battagliare in pista viste le differenti velocità. Alessandro La Rocca /LaPresse Il maiorchino ieri si è lamentato per il comportamento della sua moto, alquanto instabile e difficile da ...

MotoGp - Lorenzo svela : “la Honda deve seguirmi - in Ducati ancora usano il mio serbatoio” : Il pilota della Honda ha parlato al termine delle qualifiche del Gp del Mugello, lanciando un avvertimento al proprio team Non proprio qualifiche da ricordare quelle del Mugello per Jorge Lorenzo, che domani partirà dodicesimo non essendo riuscito ad accedere al Q2 per tre decimi. Continuano i problemi di adattamento del maiorchino alla Honda, progettata principalmente per far esprimere al meglio Marc Marquez. Alessandro La ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGp - GP Italia 2019 : “La Honda è complicata - solo Marquez riesce a guidarla” : Ennesima giornata deludente per Jorge Lorenzo che non è riuscito a brillare durante le qualifiche del GP Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Domani lo spagnolo scatterà dalle retrovie e conferma il suo periodo di difficoltà con la Honda, una criticità che lui stesso ha evidenziato: “Penso che con questa moto si può vincere come dimostra Marquez ma il problema è che riesce a farlo solo lui, è un fenomeno, è molto fisico, rischia ...

Griglia di partenza MotoGp - Risultato Qualifiche GP Italia 2019 : pole di Marc Marquez - 17° Jorge Lorenzo - 18° Valentino Rossi : Sono rimasti tagliati fuori dalla Q2 tre big della MotoGP nel corso delle FP3 del GP d’Italia del Mugello: Nella Q1 Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo si sono dati battaglia per accaparrarsi gli ultimi due posti per giocarsi la pole position ed a spuntarla è stato Andrea Dovizioso. Dietro di lui, passa in Q2 Michele Pirro, 17° Lorenzo, 18° Rossi. Nella Q2 pole di Marc Marquez. Griglia DI partenza GP Italia 2019 – ...

Griglia di partenza MotoGp - Risultato Qualifiche GP Italia 2019 : 17° Jorge Lorenzo - 18° Valentino Rossi : Sono rimasti tagliati fuori dalla Q2 tre big della MotoGP nel corso delle FP3 del GP d’Italia del Mugello: Nella Q1 Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo si sono dati battaglia per accaparrarsi gli ultimi due posti per giocarsi la pole position ed a spuntarla è stato Andrea Dovizioso. Dietro di lui, passa in Q2 Michele Pirro, 17° Lorenzo, 18° Rossi. Griglia DI partenza GP Italia 2019 – MotoGP 1 9 Danilo PETRUCCI ITA ...

MotoGp – La sella di Jorge Lorenzo si fa… bollente al Mugello : il maiorchino porta a spasso la sexy Taylor Mega [FOTO e VIDEO] : Taylor Mega al fianco di Jorge Lorenzo al Gp d’Italia: la sexy influencer fa il tifo per il maiorchino della Honda al Mugello Al Mugello sono finalmente iniziate le qualifiche del Gp d’Italia: i piloti sono in pista per la Q1, a caccia dei due soli pass per disponibili per la seconda fase delle qualifiche. Tra i campioni attualmente in pista c’è anche Jorge Lorenzo, sempre in difficoltà finora al Mugello. Il maiorchino ...

MotoGp – Troppe difficoltà per Lorenzo al Mugello - ma Jorge crede in se stesso : “non ho dimenticato come si guida” : Jorge Lorenzo non perde l’autostima nonostante le difficoltà: le parole del maiorchino della Honda dopo la prima giornata di prove al Mugello Prima giornata in pista complicata per Jorge Lorenzo al Mugello: il maiorchino della Honda continua ad avere difficoltà in sella alla sua nuova moto e sul circuito italiano ha concluso la sua giornata con un amarissimo 20° tempo. Alessandro La Rocca /LaPresse Al termine della prima giornata di ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGp - GP Italia 2019 : “La mia posizione non è la 20esima - provati dei settaggi” : Giornata deludente per Jorge Lorenzo che ha faticato nelle prove libere del GP d’Italia 2019, soltanto ventesimo posto per l’alfiere della Honda che ha poi dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Stiamo provando qualche settaggio della moto, alla fine del turno abbiamo trovato un bilanciamento buono ma abbiamo aspettato domani per fare un time attack e avremo due pneumatici a differenza degli altri. La mia reale posizione non è ...

MotoGp – Lo sfogo di Jorge Lorenzo : “mi fa male essere in difficoltà - ma finchè Marquez vince la Honda non cambierà nulla!” : Jorge Lorenzo si sfoga duramente alla vigilia del Mugello: il pilota spagnolo sottolinea i problemi della sua Honda ma è ben conscio che la casa giapponese non cambierà nulla finchè Marquez continuerà a vincere Che fine ha fatto Jorge Lorenzo? Quello vero intendiamo, il 3 volte campione MotoGp capace di dare del filo da torcere a chiunque, concentrato e deciso su ogni pista. Negli ultimi 2 anni in Ducati il maiorchino ha raccolto un 7° e ...

MotoGp – Crutchlow non cambia idea su Lorenzo : “avevo ragione! Non vincerà con Honda” : Cal Crutchlow tra obiettivi e certezze: il britannico della LCR non cambia idea sulle possibilità di vittoria di Lorenzo in sella alla Honda E’ tutto pronto al Mugello per il sesto appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i tifosi italiani non vedono l’ora di popolare le tribune per dare tutto il loro supporto a Valentino Rossi, Dovizioso e i colleghi connazionali. Tra coloro che cercheranno di far bene al Gp d’Italia ...

MotoGp - GP Italia 2019 : Jorge Lorenzo - il tempo stringe. Honda insoddisfatta - addio a fine stagione da non escludere : Le smentite dalla Honda sono arrivate ma non bisogna essere un genio per affermare che il rapporto tra la squadra giapponese e lo spagnolo Jorge Lorenzo potrebbe inclinarsi. Formalmente il maiorchino è legato al marchio del Sol Levante in MotoGP fino al 2020: un biennale da circa 4 milioni a stagione. Queste sono le cifre ma, facendo la tara dei riscontri ottenuti nei primi cinque round, c’è da essere fortemente insoddisfatti. Sì perché ...