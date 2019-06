MotoGP | GP Italia 2019 | vittoria agrodolce per la Ducati Petrucci in trionfo | ma

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Italia 2019 : “Weekend bruttissimo - decisivo l’errore in qualifica” : Valentino Rossi ha concluso il GP d’Italia 2019 con una caduta dopo essere partito in 18esima posizione. Un weekend da incubo nella gara di casa per il nove volte Campione del Mondo che ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “È stato un weekend difficile. Dovrei pensare bene, prima di trovarne uno altrettanto brutto. È stata dura perché siamo arrivati con dei buoni propositi, mi aspettavo di essere ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Italia 2019 : “Aver perso punti nei confronti di Marquez al Mugello non è positivo” : E’ arrivato un terzo posto per Andrea Dovizioso nel GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello, il forlivese puntava molto, credendo che la Rossa potesse consentirgli di replicare il risultato del 2017. L’esito non è stato di certo negativo, visto il successo del compagno di team Danilo Petrucci ma è chiaro che il secondo posto del campione del mondo in carica Marc Marquez non è una buona ...

VIDEO MotoGP - GP Italia 2019 : da Valentino Rossi a Bagnaia - tutte le cadute del Mugello : Il Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP ha sorriso ai nostri colori grazie alla splendida vittoria di Danilo Petrucci su Ducati e grazie al terzo posto di Andrea Dovizioso alle spalle di Marc Marquez. Per gli altri nostri rappresentanti, invece, c’è stato ben poco per cui festeggiare, con diverse cadute importanti che hanno estromesso dalla gara Valentino Rossi, Francesco “Pecco” Bagnaia e Franco Morbidelli. Ma, i nostri ...

VIDEO GP Italia MotoGP 2019 - highlights e sintesi : Petrucci vince al Mugello - Dovizioso terzo - Valentino Rossi cade : Danilo Petrucci ha vinto il GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. L’alfiere della Ducati si è imposto al termine di una gara spettacolare e davvero molto avvincente, il ternano ha conquistato il primo successo in carriera e ha festeggiato di fronte al caloroso pubblico del Mugello. Marc Marquez ha concluso in seconda posizione e ha guadagnato quattro punti importanti in classifica generale su Andrea Dovizioso che si è ...

MotoGP – Marquez allunga - Valentino Rossi scivola dietro : la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Italia : Marc Marquez guadagna punti preziosi su Dovizioso, Valentino Rossi scavalcato da Petrucci: la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Italia E’ Danilo Petrucci il vincitore del Gp d’Italia: il ternano della Ducati ha trionfato al Mugello, davanti a Marquez e Dovizioso. Nonostante il secondo posto lo spagnolo della Honda torna a casa soddisfatto, consapevole di aver guadagnato ancora punti preziosi sul suo diretto rivale, ...

MotoGP - Pagelle GP Italia 2019 : Danilo Petrucci impeccabile - Marquez si accontenta - Lorenzo - Rossi e la Yamaha disastrosi : Il Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP vede il primo successo di Danilo Petrucci in carriera nella classe regina. Il pilota umbro vince con pieno merito e dimostra di non essere in Ducati per puro caso, anzi. Il migliore di giornata è lui, mentre si segnalano diversi bei voti per alcuni piloti, mentre altri, su tutti Valentino Rossi, devono fare i conti con insufficienze pesanti. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle del Gran Premio ...

Marc Marquez MotoGP - GP Italia 2019 : “Un secondo posto importante per la classifica - oggi Petrucci non si batteva…” : Si ferma la serie di vittorie di Marc Marquez che, suo malgrado, deve accontentarsi della piazza d’onore nel corso del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP. Rimane, quindi, un tabù per il pilota spagnolo la gara del Mugello, nella quale ha vinto solamente in una occasione nel lontano 2014. Anche oggi, ad ogni modo, il campione del mondo le ha provate tutte per salire sul gradino più alto del podio ma, come ha spiegato al termine ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Italia 2019 : “Vincere qui è speciale - ringrazio Dovizioso per avermi sostenuto” : E, dopo una lunga sofferenza, le critiche e qualche esternazione ardita, oggi è il giorno del meritato trionfo per Danilo Petrucci. Nel GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP, il tracciato del Mugello è stato il teatro della prima sinfonia del centauro ternano che, in sella alla Ducati, ha realizzato il suo sogno: vincere e dimostrare di essere all’altezza della situazione. Non ci poteva essere luogo più bello per farlo ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Italia 2019 : “Dovevamo fare più punti qui ma sono felicissimo per Danilo - se la merita davvero” : Dopo un’intensissima battaglia durata tutto l’arco della gara, per Andrea Dovizioso è arrivato solamente un terzo posto nel GP d’Italia del Mugello, battuto dal compagno Danilo Petrucci alla prima vittoria della carriera nel Motomondiale e dal sempre presente Marc Marquez. Il forlivese ci ha provato in più occasioni nel finale ad attaccare quantomeno lo spagnolo per regalare ai tifosi Italiani una storica doppietta Ducati ma ...

MotoGP - Risultato GP Italia 2019 : vittoria epica di Danilo Petrucci davanti a Marquez e Dovizioso! Rossi out e in crisi nera : Alla faccia degli antibiotici e della condizione fisica non eccezionale! Danilo Petrucci vince un Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP quanto mai emozionante e spezza il suo tabù, centrando il primo successo della carriera nella classe regina proprio nella gara di casa. Nonostante da qualche giorno fosse debilitato il pilota ex Pramac ha dato una dimostrazione di solidità incredibile e ha vinto con pieno merito una corsa nella quale ha ...

Ordine d’arrivo MotoGP - Risultato Gara GP Italia 2019 : Petrucci vince in volata su Marquez e Dovizioso. Valentino Rossi caduto : Il successo del GP d’Italia 2019 di MotoGP, sesto round del Mondiale, sorride a Danilo Petrucci che batte in volata Marc Marquez ed Andrea Dovizioso grazie ad uno straordinario ultimo giro. Una grande prova del pilota umbro che conquista così la sua prima vittoria in top class. Purtroppo una giornata sfortunata per Valentino Rossi che finisce anzitempo la sua corsa con il ritiro. Di seguito l’Ordine d’arrivo della corsa al ...

