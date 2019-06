MotoGP | GP Italia 2019 | Marc Marquez è pronto per il colpo da ko | chi riuscirà a fermare

LIVE MotoGP - GP Italia 2019 in DIRETTA : warm-up - Valentino Rossi e Dovizioso hanno bisogno di risposte : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello si andranno a definire gli assetti in vista della gara domenicale che tante emozioni saprà riservarci. Marc Marquez, neanche a dirlo, sarà l’osservato speciale. Lo spagnolo con la sua pole position, condita anche da tanta furbizia, ha fatto ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Italia 2019 : “La Honda è complicata - solo Marquez riesce a guidarla” : Ennesima giornata deludente per Jorge Lorenzo che non è riuscito a brillare durante le qualifiche del GP Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Domani lo spagnolo scatterà dalle retrovie e conferma il suo periodo di difficoltà con la Honda, una criticità che lui stesso ha evidenziato: “Penso che con questa moto si può vincere come dimostra Marquez ma il problema è che riesce a farlo solo lui, è un fenomeno, è molto fisico, rischia ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Italia 2019 : “Non ero veloce sul giro secco. Ho sbagliato nelle FP3 e mi sono giocato la Q2? : Il 18° posto nelle qualifiche del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP, non era certo quello in cui sperava Valentino Rossi. Il detentore del record di vittorie sul tracciato del Mugello (7 successi consecutivi dal 2002 al 2008 in MotoGP) è stato autore di un sabato davvero da dimenticare. La mancata qualificazione alla Q2, anche per via di un errore mentre stava completando un buon giro nelle FP3 e una velocità nel giro ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Italia 2019 : “Il comportamento di Marquez? Significa che ci teme” : Non sono state delle qualifiche da incorniciare per Andrea Dovizioso al Mugello (Italia), sede del sesto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato toscano il forlivese ha concluso solo in nona posizione e non è riuscito a sfruttare la GP19 come ci si sarebbe aspettati in questo appuntamento. Si prospetta una gara complicata, partendo così indietro (nono), anche se il team di Borgo Panigale è convinto che sulla durata il “Dovi” ...

VIDEO MotoGP - GP Italia 2019 : i momenti più emozionanti delle qualifiche del Mugello : Quest’oggi abbiamo assistito ad una sessione di qualifiche del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP quanto mai vibrante ed emozionate. La pista del Mugello, specialmente nella decisiva Q2, ha messo in scena 15 minuti di una vera e propria battaglia sportiva. Marc Marquez ha stampato il nuovo record della pista utilizzando tutti i propri mezzi. Oltre alle sue qualità, infatti, lo spagnolo ha giocato al “gatto con il ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Italia 2019 : “Bisogna essere furbi - ho preso la scia : grandissima pole position” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Italia 2019, lo spagnolo ha primeggiato nelle qualifiche del Mugello e ha beffato tutti gli avversari con una grande strategia: è infatti riuscito a prendere la scia buona nel suo giro buono, ha stampato il miglior tempo e domani potrà scattare dalla prima piazzola con l’obiettivo di andare a vincere la terza gara consecutiva. L’alfiere della Honda ha analizzato la sua ...

VIDEO Qualifiche GP Italia MotoGP 2019 : highlights e sintesi. Marquez in pole - Dovizioso nono - Valentino Rossi 18° : Marc Marquez ha conquistato la pole position nelle Qualifiche del GP Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha timbrato il miglior tempo al Mugello sfruttando un gioco di scie nel finale e domani scatterà dalla prima piazzola con l’obiettivo di vincere la terza gara consecutiva in stagione, il pilota della Honda è inseguito da Fabio Quartararo e Danilo Petrucci che completano la prima fila. Andrea Dovizioso si è dovuto ...

VIDEO Davide Tardozzi MotoGP - GP Italia 2019 : “Marc Marquez è stato scorretto ma non ha violato il regolamento” : Non è tanto piaciuta alla Ducati la condotta nelle qualifiche del GP d’Italia, sesta prova del Mondiale 2019 di MotoGP, del campione del mondo in carica Marc Marquez. Il centauro spagnolo ha infatti sfruttato con grande furbizia e scaltrezza la scia della Rossa di Andrea Dovizioso per ottenere la pole position. Tuttavia, alcune manovre dello spagnolo, come nel primo tentativo in curva-11 rischiando di centrare il “Dovi”, hanno ...