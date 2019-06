Mortal Kombat 11 | arrivano Shang Tsung | Sindel | Nightwolf e Spawn

Mortal Kombat 11 : i DLC dedicati ai nuovi lottatori saranno svelati la settimana prossima : Mortal Kombat 11 è stato pubblicato solo lo scorso mese e pur generando qualche controversia riguardo il sistema di progressione, è stato accettato molto bene da pubblico e critica. Come riporta Comicbook, in molti non vedono l'ora di mettere le mani sui nuovi lottatori giocabili (che saranno introdotti tramite DLC) e grazie ad un Tweet del creative director Ed Boon, la loro attesa sta per terminare. Boon ha infatti rivelato che (se tutto andrà ...

Mortal Kombat 11 : alcuni giocatori professionisti sfruttano le "Mercy" in modo davvero poco sportivo : In Mortal Kombat 11 sono presenti le Mercy, una meccanica vista per la prima volta in Mortal Kombat 3, e i giocatori professionisti ne stanno abusando per denigrare i propri avversari.La "Mercy" offre al vostro avversario una seconda possibilità al termine di un match. È possibile attivarla premendo una determinata sequenza di tasti mentre il nemico è stordito, in attesa del colpo di grazia. Facendo ciò il lottatore recupererà circa un quinto ...

Mortal Kombat 11 : con 1 - 8 milioni di copie vendute è il miglior lancio digitale di sempre per la serie : Il fatto che Mortal Kombat 11 sia stato un successo per NetherRealm Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment è fuori dubbio e tutti i dati che abbiamo visto dalla sua pubblicazione lo confermano. Negli Stati Uniti, ad esempio, il picchiaduro è stato il gioco più venduto del mese di aprile.Ulteriori dati mostrano quanto è stato venduto il gioco in formato digitale, riporta Gamingbolt. Come segnala SuperData, Mortal Kombat 11 ha venduto ...

Nintendo Switch : Mortal Kombat 11 è il primo gioco third party per un pubblico adulto a raggiungere la prima posizione della classifica dopo 14 anni : Le classifiche NPD che prendono in esame le vendite dei titoli di qualsiasi piattaforma in Nord America sono state pubblicate qualche giorno fa e sicuramente quello che balza all'occhio è la prima posizione di Mortal Kombat 11.Il picchiaduro di NetherRealms infatti è il gioco third-party fruibile da un pubblico maturo (M-rated per l'ESRB) per Nintendo Switch che ha raggiunto la prima posizione della classifica. L'ultimo titolo a registrare ...

Edge colpisce ancora : voti bassi per Mortal Kombat 11 e Days Gone : Mortal Kombat 11 e Days Gone figuravano sicuramente tra i titoli più attesi dai fan e, generalmente, hanno ricevuto una buona accoglienza. Tuttavia, come riportato su ResetEra, secondo Edge il nuovo picchiaduro e l'esclusiva PS4 non raggiungono la sufficienza.La rivista, infatti, ha dato un 5 ai due giochi, un voto che potrebbe risultare abbastanza sorprendente.Nell'ultimo numero, il 333, Edge ha valutato anche altri giochi, ad esempio World War ...

eSports : Mortal Kombat 11 Pro Kompetition : pochi giorni all’avvio del circuito internazionale! : Pensavate che Mortal Kombat 11 si fosse dimenticato dell’eSport? Vi sbagliavate di grosso! NetherRealm Studios tra pochi giorni darà il via alla Pro Kompetition, dove i migliori si confronteranno a suon di Fatality per cercare di agguantare un posto alla finale! Pensate di avere ciò che serve per diventare i prossimi campioni? Affrettatevi, perché manca davvero poco tempo all’inizio! Una sanguinosa guerra attende i fan di Mortal Kombat: tante ...

Mortal Kombat : Warner Bros. svela la data di uscita del film prodotto da James Wan : Warner Bros. ha annunciato la data di uscita del nuovo film di Mortal Kombat.La pellicola sarà prodotta da James Wan, regista di The Conjuring e Aquaman, diretta dall'esordiente Simon McQuoid e basata sulla sceneggiatura realizzata da Greg Russo. Le riprese si svolgeranno ad Adelaide, in Australia. Come riporta The Wrap, il debutto nelle sale cinematografiche fissato al 5 marzo 2021 negli Stati Uniti.Secondo un report apparso in rete lo scorso ...

Mortal Kombat 11 - il nuovo capitolo del picchiaduro convince con un’ottima grafica ed un buon gameplay : Mortal Kombat è un picchiaduro nato con l’intenzione di impressionare il giocatore, lo ha fatto con una grafica che cercava di essere realistica il più possibile e con il sangue, risultando sulle prime forse un po’ pacchiano; negli anni la saga si è affinata, migliorando grafica e gameplay, alzando il livello qualitativo molto al di sopra sopra dell’asticella che i detrattori del gioco si aspettavano. NetherRealm Studios controcorrente sugli ...

Il film reboot di Mortal Kombat è in pre-produzione : Subito dopo l'uscita di Mortal Kombat 11, il film reboot di Mortal Kombat sta finalmente entrando in pre-produzione, riporta Eurogamer.net.La Warner Bros. ha annunciato il film di Mortal Kombat l'anno scorso, anche se, come per la maggior parte delle notizie sui videogiochi, non c'era alcuna garanzia che ne sarebbe venuto fuori qualcosa. Questo ultimo sviluppo, tuttavia, rende evidente il tentativo di realizzare il film.La sceneggiatura è di ...

Recensione Mortal Kombat 11 - il giudizio definitivo sul picchiaduro più controverso dell’anno : Approcciarsi ad un videogioco come Mortal Kombat 11 non è mai facile. Per tanti motivi diversi. Vuoi perché si tratta dell'ultima incarnazione di una saga di picchiaduro leggendaria, creata nel 1992 da John Tobias e Ed Boon, e per cui pare fisiologico un certo rispetto reverenziale. Vuoi perché, dall'uscita ad oggi, l'ultima produzione di NetherRealm Studios e Warner Bros. Games è stata più volte criticata per l'evidente sterzata verso il ...

Mortal Kombat 11 : una mod permette di controllare la telecamera e scoprire dettagli nascosti : Grazie a una mod è possibile prendere pieno controllo della telecamera di Mortal Kombat 11, permettendo di ammirare il picchiaduro di NetherRealm da una nuova prospettiva.Come riporta Eurogamer.net, lo YouTuber DennisNetwork ha utilizzato questo tool per svelare alcuni dettagli particolari dei vari stage altrimenti poco evidenti. Ad esempio nel primo dei filmati di seguito è possibile scoprire che il pubblico del Tournament Stage è sprovvisto di ...

Digital Foundry : Mortal Kombat 11 beneficia della boost mode di Nintendo Switch al pari dei giochi first party : Digital Foundry mette sotto la sua lente di ingrandimento la modalità boost Mortal Kombat 11 per Nintendo Switch, riporta Nintendolife.Il gioco è uno dei pochi titoli di terze parti per Switch a sfruttare il così detto boost offerto da Switch quando è in modalità docked. Al lancio Nintendo ha limitato la velocità della CPU a 1020 MHz e la GPU a 768 MHz, tutte cifre sostanzialmente al di sotto delle prestazioni di Nvidia Shield Android TV, la ...

Mortal Kombat 11 è un picchiaduro quasi perfetto : Forte di una fanbase immensa, che già aveva consacrato il precedente capitolo della serie con la bellezza di oltre 10 milioni di copie vendute, Netherrealm Studios torna con l’amatissimo brand Mortal Kombat, giunto all’undicesima incarnazione e oggi più prepotente, violento e divertente che mai! Mortal Kombat 11 parte da una premessa semplice: offrire ai giocatori il capitolo più grande, ricco e longevo mai creato, senza sconvolgere ...