Mondiali Under 20 – Il sogno azzurro continua | Pinamonti gela la Polonia | l’Italia è nei

Mondiali Under 20 - l’Italia vola ai quarti : Pinamonti stende la Polonia su rigore : Con un rigore a cucchiaio di Pinamonti e soprattutto con un Plizzari paratutto l’Italia Under 20 batte la Polonia e vola ai quarti di finale della competizione. Un risultato da guardare con interesse, per la situazione non esaltante che ormai da tempo vive la Nazionale maggiore e perché il Mondiale Under 20 tradizionalmente non ha mai offerto grandi soddisfazioni agli sportivi italiani. In albo d’oro, infatti, l’Italia è 21esima, con un solo ...

Calcio - Mondiali Under20 : chi affronterà l’Italia ai quarti di finale? Data - programma - orari e tv : L’Italia ha appena conquistato l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali Under 20 di Calcio: la nostra Nazionale ha sconfitto per 1-0 la Polonia grazie ad un rigore di Pinamonti. Gli azzurrini attendono di conoscere il nome della prossima avversaria, che uscirà dal confronto tra Argentina e Mali. La sfida tra sudamericani ed africani si giocherà martedì sera alle ore 20.30, dunque i ragazzi di Nicolato potranno avere oltre 48 ore di ...

LIVE Italia-Polonia 1-0 - Ottavi Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : azzurri a 20' dai quarti di fiinale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per gli Ottavi di finale dei Mondiali Under 20 di calcio. L’Italia arriva agli Ottavi da imbattuta: la squadra di mister Paolo Nicolato ha infatti concluso il girone B in prima posizione, con due vittorie e un pareggio. Gli azzurrini all’esordio hanno battuto 2-1 il Messico, nel secondo match hanno superato 1-0 l’Ecuador ed hanno infine pareggiato 0-0 ...

Mondiali Under 20 - Italia-Polonia in diretta su Sky e Rai : L’Italia Under 20 guidata da Paolo Nicolato ha brillantemente superato la fase a gironi del Mondiale di categoria e ora prosegue il suo cammino agli ottavi di finale. Gli azzurrini proprio domani si troveranno di fronte un avversario tutt’altro che da sottovalutare, i padroni di casa della Polonia, classificatisi come una delle migliori terze dopo […] L'articolo Mondiali Under 20, Italia-Polonia in diretta su Sky e Rai è stato ...

Italia-Polonia - ottavo di finale Mondiali Under20 calcio 2019 : data - programma - orario d’inizio e tv : L’Italia affronterà la Polonia negli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 di calcio 2019, gli azzurrini scenderanno in campo a Gydnia per affrontare i padroni di casa nel primo turno a eliminazione diretta: si preannuncia una partita estremamente complicata per la nostra Nazionale che ha vinto il proprio girone e che ora incrocerà i biancorossi, ammessi come una delle migliori terze. La nostra squadra dovrà gettare il cuore oltre ...

Mondiali Under20 2019 : il tabellone fino alla finale. Calendario - programma - orari e tv : Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta dei Mondiali Under 20 di calcio 2019, le prime due classificate dei sei gironi e le quattro migliori terze hanno staccato il pass per gli ottavi di finale: incomincia la fase da dentro o fuori, partite secche fino all’atto conclusivo che incoronerà i nuovi Campioni del Mondo. L’Italia sarà della partita e tornerà in campo domenica 2 giugno per affrontare la Polonia padrona ...

Mondiali Under 20 - il record del 18enne Haland : segna 9 gol nel 12-0 della Norvegia all'Honduras : A 18 anni Braut Erling Haland passa alla storia del calcio: l'attaccante della Norvegia, figlio dell'ex calciatore del Leeds e nazionale norvegese Alf-Inge, ha segnato 9 gol nel 12-0 con cui i nordici hanno travolto l'Honduras ai Mondiali Under 20 in corso in Polonia (in gara c'è anche l'Italia) La

Calcio - Mondiali Under20 2019 : Italia e Senegal avanti come prime - Polonia tra le migliori terze : Scattata la terza ed ultima giornata della fase a gironi ai Mondiali di Calcio Under 20: oggi sono scesi in campo i Gironi A e B e sono arrivati altri verdetti aritmetici. Qualificate agli ottavi dal Girone A il Senegal, la Colombia e la Polonia, certa di rientrare tra le migliori quattro terze, e dal Girone B l’Italia ed il Giappone, con l’Ecuador che ancora non può essere certa del passaggio del turno. Nella pomeriggio è sceso in ...

Mondiali Under 20 calcio 2019 - chi affronterà l’Italia agli ottavi di finale? Data - programma - orario d’inizio e tv : L’Italia ha appena conquistato il primato nel Girone B dei Mondiali Under 20 di calcio: la nostra Nazionale, già qualificata agli ottavi di finale, ha così acquisito il diritto di affrontare una delle squadre che rientreranno tra le quattro migliori terze classificate. La prossima avversaria arriverà dal Girone A, C o D. Il match si disputerà a Gydnia (Polonia) domenica 2 giugno alle ore 17.30 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, ...