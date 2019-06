Milan | arriva Giampaolo | manca solo la telefonata di Gazidis

Calciomercato Milan - idea per il centrocampo : c’è Praet se arriva Giampaolo : Dopo l’addio di qualche giorno fa di Gattuso e Leonardo, per il Milan è tempo di ripartire da zero. Prima la panchina, poi gli aggiustamenti sulla rosa. Da scegliere ancora, quindi, chi sarà il nuovo allenatore, che in un certo senso potrebbe condizionare la scelta di alcuni calciatori. A tal proposito, per il Corriere dello Sport c’è un’interessante idea per il centrocampo rossonero qualora dovesse essere Marco Giampaolo ...

Gattuso lascia il Milan : arriva l’ufficialità del club : Il Milan ha pubblicato un comunicato stampa – sul proprio sito web – con cui ha comunicato di aver rescisso consensualmente il contratto con Rino Gattuso, che non sarà l’allenatore rossonero nella prossima stagione. Questo il testo del comunicato ufficiale: “AC Milan e Gennaro Gattuso annunciano di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto professionale come allenatore della Prima Squadra. Il club ora ...

Gattuso non allenerà più il Milan : arriva l’annuncio ufficiale del club : Era ufficioso da ieri sera, ora è certezza. L’AC Milan ha pubblicato sul sito la notizia che Gennaro Gattuso non è più l’allenatore della squadra e che sono avviate le selezioni per il nuovo mister a cui affidare il team in vista dei prossimi impegni. A Ringhio vanno i ringraziamenti della società: “Il Milan ringrazia Gennaro Gattuso per aver guidato la squadra negli ultimi 18 mesi. Rino è subentrato alla guida del club in un ...

Fashion Flair arriva tra le strade di Milano: La moda, quella della stilista Anna Yang, Creative Director del brand Annakiki incontra l'Intelligenza Artificiale, quella dello smartphone Huawei P30. Il risultato è «Fashion Flair», una collezione di abiti eccezionale portata in passerella lo scorso 9 maggio ...

Calciomercato Milan - con Campos arrivano i talenti del Lille : da Celik a Bamba [DETTAGLI] : Con Leonardo che dovrebbe dare le dimissioni la prossima settimana, il Milan inizia a progettare il futuro. Il nuovo ds dovrebbe essere Luis Campos del Lille. Il mago dei talenti ha scoperto negli anni Mbappé, Fabinho, Bernardo Silva e Bakayoko tra gli altri. Campos è inoltre abilissimo nelle plusvalenze: giocatori presi a prezzi ragionevoli per poi essere rivenduti a cifre esorbitanti. Il Milan ha individuato nel direttore sportivo ...

Arrivano conferme da Sky su Conte all'Inter - Milan si avvicina a Sensi del Sassuolo : Ore davvero frenetiche per Milan e Inter. Le due società ancora una volta si giocano tutto in questo finale di stagione. Una delle due Milanesi finirà la stagione con l'accesso alla prossima Champions League, e sappiamo che oltre al grandissimo valore sportivo questo significa molto anche in chiave di bilanci. Una pioggia di milioni pronta a dare fiato alle trombe del mercato estivo. I nerazzurri secondo i rumors sarebbero vicini all'accordo con ...

Il Paradiso delle Signore - trame mercoledì e giovedì : Tina e Agnese arrivano a Milano : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la soap opera italiana in onda da lunedì al venerdì su Rai Uno. La rete ammiraglia ha deciso di mandare in onda le repliche dell'ultima fortunata serie in attesa dell'arrivo della quarta imperdibile stagione con protagonisti Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, che hanno confermato la loro partecipazione. A tal proposito, le riprese avranno inizio ad agosto ...

Milan - l’orgoglio di Gattuso : “con me sono arrivati i risultati. Io ‘bravino’ - mi riconfermerei” : Gennaro Gattuso senza peli sulla lingua dopo la vittoria contro il Frosinone: l’allenatore del Milan mette nero su bianco i risultati e parla di una possibile riconferma Il Milan supera 2-0 il Frosinone e aggancia, almeno per qualche ora, la zona Champions League. I rossoneri dovranno aspettare il risultato di Juventus-Atalanta, con i bergamaschi che necessitano di 4 punti nelle ultime due gare per avere la certezza matematica di ...

Arriva Milano Arch Week - e la sorpresa quest’anno sono i cinesi (con soldi) : E’ la settimana di Milano Arch Week 2019 (da martedì 21 a domenica 26 maggio) rinnovava con molti eventi e promossi da Comune, Triennale e Fondazione Feltrinelli e dal Politecnico, l’ideatore della Week (regia di Stefano Boeri). Ma tra le tante novità, una è rappresentata dalla partnership con EADG,

Milano - striscione contro Salvini : arriva la Digos - ma gli abitanti protestano : Al grido di #Salvinitoglianchequesti, si sta diffondendo, da nord a sud, quella che è già stata definita la 'protesta degli striscioni' contro il leader leghista Matteo Salvini. Dopo quanto accaduto a Brembate (Bergamo) lunedì, questa mattina la Digos ha intimato ad un abitante di un palazzina di San Siro (quartiere di Milano) di togliere uno striscione contro il ministro dell'Interno. Stavolta, però, non c'è stata alcuna rimozione. Lo ...

Piano City Milano - la musica arriva in città : Manca poco alla nuova edizione di Piano City Milano, il festival che porta la musica in città grazie agli oltre 450 concerti gratuiti sparsi tra le vie, i palazzi, i cortili e le piazze meneghine. Una dichiarazione d’amore in note, quelle del Pianoforte, che risuoneranno dall’alba al tramonto per ben tre giorni: dal 17 al 19 maggio. E se la musica sarà la vera protagonista della manifestazione, non mancheranno comunque iniziative ed eventi di ...

L’arte trasformista di Liu Bolin arriva a Milano : C’è chi usa la pittura, chi la scultura, la fotografia, il video, i new media e chi il corpo, la performance, il mimetismo e il camouflage. Parliamo dell’artista trasformista per antonomasia: il camaleontico performer Liu Bolin, diventato in pochi anni una vera celebrità popolare. L’arte del body painting è oggi piuttosto diffusa e un pò caricaturale ma nessuno è mai riuscito a raggiungere il livello ...

A Milano arriva “The Medelan” : Solo qualche anno fa, passeggiando nella centralissima piazza Cordusio, a Milano, si aveva l’impressione di un luogo sempre bello ma un po’ triste, con i palazzi abbandonati da grandi inquilini come banche, assicurazioni e studi legali, che si spostavano in altre aree della città per esigenze funzio

La rete proprietaria di Iliad arriva anche a Torino - dopo Milano - Roma e Bologna : Iliad attiva la propria rete proprietaria anche a Torino: dopo Roma, Milano e Bologna l'operatore continua i lavori di espansione della propria rete. L'articolo La rete proprietaria di Iliad arriva anche a Torino, dopo Milano, Roma e Bologna proviene da TuttoAndroid.