Migranti - i 100 a bordo della nave della Marina Militare sbarcano a Genova : “Redistribuiti tra Vaticano e 5 Paesi Ue” : Una quarantina di persone, tra donne e bambini, sono già a terra. Le altre 60 stanno sbarcando proprio adesso. Sono tutti in salvo i circa cento Migranti soccorsi giovedì dalla nave Cigala Fulgosi della Marina Militare al largo della Libia. L’imbarcazione ha attraccato a Calata Bettolo, nel porto di Genova, intorno alle 9 di domenica mattina e nel giro di poche ore sono iniziate le operazioni di sbarco e le visite mediche per verificare lo ...

Nave militari con 100 Migranti domani a calata Bettolo : Dopo i controlli verranno smistati nelle rispettive destinazioni, saranno accolti da Vaticano e Stati europei

Migranti - soccorso gommone con 100 persone. Le Ong : «ritardi nell’intervento - morta una bambina» La Marina : «Non risultano vittime» : L’allerta lanciata da diverse associazioni: a bordo è morta una bimba.. Saving Humans: «Il pattugliatore italiano era nelle vicinanze ma ha aspettato». Salvini: «Accuse infondate e diffamatorie». Il comunicato della Marina: «Nessuna vittima a bordo»

Decreto Sicurezza bis - il nuovo testo : nave non confiscata se sbarcano più di 100 Migranti Niente multe legate ai soccorsi : Le modifiche del Viminale: restano le sanzioni ma salta il riferimento esplicito alle azioni di soccorso

Decreto sicurezza bis : più poteri al Viminale e multe a chi soccorre Migranti 70 morti - 100 sbarchi a Lampedusa : Il testo prevede il trasferimento di poteri dal dicastero di Toninelli a quello di Salvini che potrà interdire la navigazione «qualora sussistano ragioni di ordine pubblico o sicurezza»