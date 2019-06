Migranti | i 100 a bordo della nave della Marina Militare sbarcano a Genova

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019) Una quarantina di persone, tra donne e bambini, sono già a terra. Le altre 60 stanno sbarcando proprio adesso. Sono tutti in salvo i circa centosoccorsi giovedì dallaCigala Fulgosial largoLibia. L’imbarcazione ha attraccato a Calata Bettolo, nel porto di, intorno alle 9 di domenica mattina e nel giro di poche ore sono iniziate le operazioni di sbarco e le visite mediche per verificare lo stato di salute dei naufraghi. “Si è concluso intorno alle 12 lo sbarco di donne e bambini. Per alcuni, i medici hanno preferito l’invio in ospedale per accertamenti, ma non sembrano esserci patologie importanti”, ha detto ai giornalisti Sergio Gambino, consigliere delegatoProtezione civile del Comune di. Conclusi gli accertamenti, le cento persone, come annunciato sabato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

HuffPostItalia : La nave Cigala Fulgosi arrivata a Genova. A bordo 100 migranti, anche minori non accompagnati - GiovanniToti : Poco fa ho sentito al telefono il Ministro @matteosalvinimi per parlare della nave con 100 #migranti, salvata oggi… - GChiaborelli : RT @NiccoloZancan: Una grande nave da crociera si schianta a Venezia. Una nave saudita carica armi da guerra in Sardegna, segretamente.… -