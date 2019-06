Matteo Salvini | il sondaggio del trionfo su Papa Francesco | quanti sono i cattolici

Matteo Salvini - il primo sondaggio dopo le Europee : altro botto della Lega : Non si fermano più. Non si ferma la Lega, ancora in crescita nei sondaggi, e non si ferma Matteo Salvini, ormai in modalità campagna elettorale permanente: intanto in vista del secondo turno delle Comunali del 9 giugno (ieri è stato in Basilicata e Molise), in seguito chissà. Le rilevazioni degli is

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - incontro al Quirinale con le fidanzate. Saluti e sorrisi : "Ci vediamo?" : "È un piacere vederti, ci vediamo, tra lunedì e martedì?". Luigi Di Maio ha accolto così Matteo Salvini che si è avvicinato al vicepremier grillino per salutarlo durante il ricevimento al Quirinale per la Festa della Repubblica. "Ci sentiamo dopo - gli ha risposto Salvini - comunque sì, ci vediamo".

Matteo Salvini - il suo piano di battaglia da Nord a Sud con Meloni e Berlusconi. Luigi Di Maio senza scampo : Dopo aver ribaltato - con l' exploit delle Europee - il risultato del 4 marzo di poco più di un anno fa, ha scelto il pressing asfissiante a tutto campo: sicurezza, pace fiscale, Tav, sblocca appalti, autonomia, stralcio del Salva-Roma, Rai e "appalto" delle trattative con l' Europa. Il cronoprogram

Bruno Vespa : "Massacro o umiliazione" - Luigi Di Maio sconfitto da Matteo Salvini è a un bivio : Lo sa per certo Bruno Vespa: "Se Matteo Salvini avesse potuto, avrebbe tolto tre punti alla Lega per darli ai Cinque Stelle. Undici punti di distacco (31 a 20) sono un'enormità faticosamente gestibile. Ma quattordici (34 a 17) sono la bomba di Hiroshima". Non solo. Scrive il direttore di Porta a por

Tra migranti più rischi per Tbc! Matteo Salvini replica al pediatra contro il decreto sicurezza : Salvini replica al pediatra che ha accusato il decreto sicurezza di non tutelare i minori: "L'Italia non metterà mai in discussione il diritto alle cure". E sulle malattie: "Record di Tbc e scabbia tra gli immigrati". Il decreto sicurezza non ha effetti negativi sui migranti minori. A smontare le tesi del pediatra Marcello Lanari che ieri, in un'intervista all'agenzia Dire, si era scagliato contro il provvedimento voluto da Matteo Salvini è ...

Migranti - Matteo Salvini : “Hanno il record di malattie come tubercolosi e scabbia” : Secondo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai Migranti spetta "il record di Tbc e scabbia": un'affermazione in risposta ai medici che sostengono che non ci sia un legame tra i Migranti e queste due malattie. Salvini assicura: "A tutti è garantito il diritto alle cure. Ovviamente nessuna legge, in Italia, mette e metterà mai in discussione il diritto alle cure sanitarie per tutti".

Matteo Salvini e Luigi Di Maio "ai titoli di coda" - la voce su Giuseppe Conte : lunedì dirà se lascia : Così non si può andare avanti. Nel giorno del clamoroso caos sulla lettera di risposta all'Unione europea, che ha visto M5s schierato contro Giovanni Tria e Lega tra note polemiche, stizzite repliche, precipitosi dietrofront e figure di governo imbarazzanti, lo pensano un po' tutti ma qualcuno forse

Matteo Salvini punta alla Toscana : Lega al 41 per cento - pronta la conquista per il 2020 : E' vero che la Lega di Matteo Salvini a Firenze ha perso contro il Pd ma attenzione perché la coalizione di centrodestra potrebbe strappare la Toscana, storica Regione rossa, al centrosinistra, dopo il Piemonte. Basta guardare i dati delle elezioni europee: stando così le cose nel 2020 il Carroccio

Matteo Salvini contro Pd e M5s : "Milano dice no ai taser - offesa per gli agenti e regalo ai criminali" : La maggioranza di centrosinistra di Milano, Comune guidato dal sindaco Pd Giuseppe Sala, ha detto no alla dotazione del taser per la polizia municipale. Il rifiuto della misura-bandiera voluta dal Viminale con il Decreto sicurezza per aumentare la sicurezza dei cittadini e delle forze dell'ordine ha

Tagli al reddito di cittadinanza : Matteo Salvini ha deciso : Huffpost ha pubblicato la bozza della lettera alla Ue preparata dal Ministro Tria (su indicazione di Matteo Salvini), che annuncia Tagli

Matteo Salvini vuole cancellare il reddito di cittadinanza? Irritazione grillina : L’Unione Europea è pronta a chiedere a Roma una manovra bis. Il Governo per scongiurare tutto ciò deve tagliare da

Autonomie regionali - Matteo Salvini : “Prima dell’estate il Consiglio dei ministri darà l’ok” : "Prima dell'inizio dell'estate", è questo il termine massimo per Matteo Salvini per avere l'ok del Consiglio dei ministri alle Autonomie regionali, che poi andrebbero in Commissione. Intervistato da Affaritaliani.it, il leader della Lega ha spiegato che "il progetto è pronto e di tempo se n'è perso già abbastanza".

M5s si piega a Matteo Salvini : "Sì alla flat tax in deficit". Giuseppe Conte tentenna : Vince ancora Matteo Salvini? Si parla di flat Tax e di quella che appare una netta apertura da parte del M5s. Il ministro dell'Interno è tornato ad insistere con veemenza sul provvedimento fiscale dal giorno successivo al trionfo alle elezioni Europee. E lo ha fatto anche dopo la relazione del gover

Matteo Salvini : “Bankitalia conferma la necessità di uno shock fiscale - flat tax va fatta ora” : Matteo Salvini ha commentato il discorso annuale del governatore di Bankitalia, dicendo che le parole di Ignazio Visco confermerebbero la necessità di uno shock fiscale per far ripartire l'economia italiana: questa spinta, secondo il leader della Lega, arriverebbe solo grazie alla flat tax, il cavallo di battaglia del suo partito che ora deve diventare la priorità numero uno del governo. "Bene la relazione della Banca d'Italia, che conferma ...