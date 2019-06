Marco Carta dopo l' arresto per furto | Io non rubo Ma il vigilante racconta

Marco Carta - l'addetto alla sicurezza : "Io ho visto come è andata..." - : Angelo Scarano l'addetto alla sicurezza della Rinascente ha raccontato come sono andate le cose all'interno dello store: "Carta era nel camerino e la donna..." Marco Carta è finito nelle bufera. Dopo l'arresto per furto aggravato e il processo per direttissima, il cantante è stato liberato dal giudice. Carta per il furto di 6 magliette alla Rinascente di Milano dal valore di 1.200 euro resta imputato per concorso in furto con un ...

Marco Carta arrestato : Caterina Balivo reagisce su Instagram : Caterina Balivo alza la voce contro la gogna social su Marco Carta. La notizia dell’arresto del cantante, fermato ieri all’uscita della Rinascente di Milano con l’accusa di aver rubato sei magliette del valore di 1200€, ha lasciato increduli molti, ed è stata l’inizio di una giornata da dimenticare per Marco Carta, rimasto per molte ore agli arresti domiciliari per poi essere rilasciato in attesa del processo che si ...

Marco Carta - parla l’addetto alla sicurezza della Rinascente : “Ecco come sono andate le cose” : FQ Magazine Marco Carta, il cantante fuori dal Tribunale: “Se è stata la signora di 53 anni che era con me? Non si può dire. Chi fa la spia non è figlio di Maria” L’arresto di Marco Carta non è stato convalidato, ma lui resta indagato per furto aggravato in concorso: il processo è stato fissato a settembre. È la decisione che il giudice di ...

«L’ho visto entrare nel camerino - poi le magliette sono sparite» : le accuse della security a Marco Carta : Marco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaDall’aula 2 delle direttissime, al piano terra del Palazzo di Giustizia di Milano, Marco Carta esce con la placida sicurezza di chi è estraneo ai fatti. «Non sono stato io a rubare», ha ripetuto poco prima al giudice Stefano Caramellino nell’udienza di convalida, quella che aveva inizialmente disposto per lui gli arresti domiciliari per aver rubato sei t-shirt di Neil ...

Marco Carta rilasciato dopo l'arresto : Ieri si è tenuta l'udienza del processo per direttissima che vedeva Marco Carta accusato di furto aggravato. La notizia si era rapidamente diffusa scuotendo i numerosi fan del cantante che hanno subito pensato alla sua innocenza. l'arresto non è stato convalidato dal giudice che lo ha dichiarato estraneo ai fatti. I fatti accaduti a Milano Durante la serata di venerdì, Marco Carta era stato arrestato, insieme a una donna di 53 anni, per furto ...

Marco Carta arrestato - interviene Caterina Balivo : lo sfogo è durissimo : Una giornata difficile per Marco Carta che, rientrato a casa dopo il processo per direttissima conseguente al fermo della polizia locale per un presunto furto avvenuto alla Rinascente di Milano, ha voluto immediatamente contattare i suoi fan via social. Il cantante, vincitore di Amici e di Tale e Quale Show, ha postato un messaggio per spiegare a tutti come si sente dopo una giornata certamente non facile. Le prime parole le aveva rilasciate ai ...

Marco Carta e il furto delle magliette : «Sono una persona onesta» : Marco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaLa notizia fa subito il giro del web, diventa meme e barzelletta da raccontare e abbellire con particolari inediti, sempre più fantasiosi. La voce che Marco Carta sarebbe stato arrestato e disposto ai domiciliari dopo aver provato a rubare 6 magliette del valore di 1.200 euro dalla Rinascente di Piazza Duomo a Milano sfugge di mano fino a spingere lo stesso cantante a intervenire. ...

Marco Carta : dopo il processo per direttissima - il giudice non conferma l'arresto : Il giovane cantante Marco Carta, venerdì 31 maggio, è stato fermato insieme ad una donna di 53 anni presso la Rinascente di piazza Duomo a Milano. I due sono stati inizialmente accusati di furto aggravato e hanno poi affrontato il processo per direttissima. Carta era stato accusato di aver cercato di appropriarsi di alcune maglie del valore totale di 1200 euro. Fin da subito, il cantante ha dichiarato la sua totale estraneità ai fatti, ...

Marco Carta : "Male non fare paura non avere : sono onesto. Ridate serenità ai miei cari dopo le accuse" : “Un vecchio proverbio diceva ‘male non fare, paura non avere’. Ho continuato a ripetermelo in attesa di vedere il magistrato e ho fatto bene a ripetermelo e ad aver fiducia nella magistratura che ha riconosciuto la mia totale estraneità ai fatti”. Marco Carta ha voluto commentare così su Instagram la decisione del giudice di non convalidare il suo arresto per furto, anche se rimane indagato.Il Tribunale si ...

Furto alla Rinascente a Milano : il giudice non convalida l’arresto di Marco Carta - ma il cantante resta imputato : «Non sono stato io a rubare», ha detto Marco Carta, davanti al giudice prima e ai giornalisti poi. E dall’aula del Palazzo di Giustizia milanese è uscito «contentissimo» perché il suo arresto non è stato convalidato e nei suoi confronti non è stata emessa alcuna misura cautelare. Diversa la sorte per la donna che ieri sera è stata fermata con lui, ...

Arresto di Marco Carta - Pieraccioni attaccato per un commento ironico sulla notizia - : Gabriele Laganà L’attore e regista fiorentino ha commentato l’Arresto di Marco Carta con un post su Twitter ma non a tutti è piaciuto il messaggio ironico Anche Leonardo Pieraccioni interviene nella vicenda del presunto furto compiuto da Marco Carta alla Rinascente di piazza Duomo a Milano. Il noto attore e regista è sceso in campo a difesa del cantante attraverso uno stringato quanto ironico messaggio postato su Twitter. "6 ...

Marco Carta - arresto non convalidato/ Ma resta indagato per furto : "Io non rubo" : Marco Carta, arresto non convalidato ma resta indagato per furto. Lui si difende su Instagram: 'Io non rubo'. La prossima udienza a settembre.

Non sono stato io a rubare! Marco Carta è libero ma viene rinviato a giudizio : Marco Carta adesso spiega tutto. Dopo essere finito in arresto per furto aggravato alla Rinascente di Milano, il cantante nega tutto e spiega come sono andate davvero le cose. A quanto pare non sarebbe stato lui a rubare, ma un'altra persona: "Non sono stato io a rubare, per fortuna è andato tutto bene, sono felice di poterlo dire. Adesso vado a casa, sono un po' scosso, le magliette non ce le ho io, l'hanno visto tutti". --Alla luce di quanto ...

Non si deride chi è in difficoltà! Caterina Balivo difende Marco Carta : Un post sul profilo Instagram della conduttrice ha scaturito un dibattito su quanto accaduto a Marco Carta, accusato fino a poche ore fa di furto aggravato. La conduttrice ha voluto dire la sua.--È bene quel che finisce bene. Marco Carta è stato da poco scagionato: non è stato lui a rubare le magliette, per un valore di 1200 euro, anche se resta indagato. La notizia del suo arresto per furto aggravato ha fatto il giro del web. Ma si sa, gli ...