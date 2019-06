Marc Marquez MotoGP | GP Italia 2019 | “Un secondo posto importante per la classifica | oggi

Classifica Mondiale MotoGP 2019 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso a 12 punti. Valentino Rossi quinto : Marc Marquez si conferma al comando della Classifica generale del Mondiale MotoGP 2019, lo spagnolo ha conquistato il secondo posto nel GP d’Italia e ha guadagnato ulteriore terreno nei confronti di Andrea Dovizioso che si è dovuto accontentare della terza piazza al Mugello: ora il forlivese accusa un ritardo di 12 punti dal Campione del Mondo in carica. Decisamente più distaccati Alex Rins (oggi quarto) e Danilo Petrucci che si è imposto ...

Moto2 – Un Marquez trionfa già al Mugello! Il fratellino di Marc si prende il Gran Premio d’Italia : Alex Marquez, fratello minore di Marc, vince il Gran Premio d’Italia. Lo spagnolo si piazza davanti a Marini e Luthi nella gara del Mugello Terminata la gara di Moto3 con il successo di Tony Arbolino, e in attesa dello spettacolo della MotoGp, tocca ai piloti di Moto 2 scendere in pista al Mugello. L’esito della corsa potrebbe essere premonitore: già nella ‘classe di mezzo’ un Marquez trionfa nel Gran Premio d’Italia. Alex Marquez, ...

MotoGP - Risultato Warm-up GP Italia 2019 : Marc Marquez sempre al comando - Ducati e Suzuki inseguono - le Yamaha faticano : Marc Marquez (Honda) non lascia nulla di intentato e, dopo aver centrato la pole position nella giornata di ieri, fa segnare il miglior tempo anche nel corso del Warm-up del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP. Lo spagnolo sembra avere le idee chiare e puntare con grande decisione alla sua seconda vittoria in carriera sulla pista toscana nella classe regina, ed ora starà agli avversari, Ducati in primis, provare a fermare il suo ...

MotoGP - GP Italia 2019 : Marc Marquez è pronto per il colpo da ko - chi riuscirà a fermare lo spagnolo? : Ci sono dei fine settimana del Mondiale di MotoGP nei quali Marc Marquez approccia con la chiara intenzione di fare “a fette” tutti gli avversari. Succede spesso ad Austin oppure al Sachsenring, piste nelle quali domina in lungo ed in largo (a parte la clamorosa caduta del COTA di questo anno) ma, soprattutto, laddove il cinque volte campione del mondo della classe regina ci tiene a mandare dei messaggi agli avversari. In questa ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Italia 2019 : “Bisogna essere furbi - ho preso la scia : grandissima pole position” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Italia 2019, lo spagnolo ha primeggiato nelle qualifiche del Mugello e ha beffato tutti gli avversari con una grande strategia: è infatti riuscito a prendere la scia buona nel suo giro buono, ha stampato il miglior tempo e domani potrà scattare dalla prima piazzola con l’obiettivo di andare a vincere la terza gara consecutiva. L’alfiere della Honda ha analizzato la sua ...

Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia di MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda e campione del mondo in carica, Marc Marquez, partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia di MotoGP, che si correrà domenica sul circuito del Mugello. Marquez partirà davanti a Fabio Quartaro (Yamaha Petronas) e

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Italia 2019 : Marcel Schrotter beffa Luthi e Marquez in extremis - Bulega 4° - Baldassarri solo 15° : Era additato come uno dei grandi favoriti per le Qualifiche odierne, e così è stato. Marcel Schrotter (Kales Dynavolt), infatti, ha centrato la pole position del Gran Premio d’Italia 2019 della Moto2, la terza della sua carriera, la seconda di questa annata. Sul circuito del Mugello il tedesco ha piazzato il nuovo record proprio sotto la bandiera a scacchi con il tempo di 1:51.129, precedendo per appena 40 millesimi il suo compagno di ...

VIDEO Davide Tardozzi MotoGP - GP Italia 2019 : “Marc Marquez è stato scorretto ma non ha violato il regolamento” : Non è tanto piaciuta alla Ducati la condotta nelle qualifiche del GP d’Italia, sesta prova del Mondiale 2019 di MotoGP, del campione del mondo in carica Marc Marquez. Il centauro spagnolo ha infatti sfruttato con grande furbizia e scaltrezza la scia della Rossa di Andrea Dovizioso per ottenere la pole position. Tuttavia, alcune manovre dello spagnolo, come nel primo tentativo in curva-11 rischiando di centrare il “Dovi”, hanno ...

Griglia di partenza MotoGP - Risultato Qualifiche GP Italia 2019 : pole di Marc Marquez - 17° Jorge Lorenzo - 18° Valentino Rossi : Sono rimasti tagliati fuori dalla Q2 tre big della MotoGP nel corso delle FP3 del GP d’Italia del Mugello: Nella Q1 Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo si sono dati battaglia per accaparrarsi gli ultimi due posti per giocarsi la pole position ed a spuntarla è stato Andrea Dovizioso. Dietro di lui, passa in Q2 Michele Pirro, 17° Lorenzo, 18° Rossi. Nella Q2 pole di Marc Marquez. Griglia DI partenza GP Italia 2019 – ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Italia 2019 : “Avevo la febbre ma giornata positiva - concentrati sul passo gara” : Marc Marquez può ritenersi soddisfatto per come sono andate le sue prove libere del GP d’Italia 2019, lo spagnolo ha timbrato il miglior tempo nella prima sessione e poi si è concentrato sul passo gara. Lo spagnolo ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stato un giorno positivo perché abbiamo lavorato bene ma io non ero a posto, stanotte avevo la febbre: il corpo è distrutto ma piano piano spero di stare ...

Marc Marquez : “F1? No grazie - su una moto posso fare la differenza” : Il segreto di Marquez è far apparire facile quello che per altri è impossibile. Sia salvarsi da una caduta, vincere una gara o difendersi dalle critiche, Marc riesce sempre a trovare la risposta giusta. Dalla sua parte ha il talento e la spensieratezza, unite a un’umiltà che non vuole perdere. «Fino a qualche anno fa era difficile convivere con la ...

MotoGP - Risultato e Classifica FP1 GP Italia 2019 : miglior tempo di Marc Marquez - indietro Dovizioso e Rossi : Il week-end del GP d’Italia di MotoGP si apre nel segno di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda ha fatto registrare il miglior tempo nelle prove libere 1, chiudendo in 1:47.558 il suo giro sul circuito del Mugello. Alle spalle del campione del mondo troviamo Danilo Petrucci, con un distacco di 0.193, e Michele Pirro a 0.246. Più lontani invece Andrea Dovizioso Valentino Rossi, rispettivamente decimo a 0.656 e dodicesimo a 0.798. Di ...

MotoGp – Marquez acciaccato al Mugello - Marc svela : “sono ammalato” : Marc Marquez ammalato al Mugello: le parole del campione del mondo in carica nella conferenza stampa del Gp d’Italia E’ iniziato il weekend di gara del Mugello: i piloti sono arrivati sul circuito italiano in vista della gara di domenica. Il Gp d’Italia regala ogni anno emozioni incredibili, grazie alla speciale atmosfera che si crea sul circuito, con i tantissimi tifosi che popolano le tribune per supportare i loro ...

Marc Marquez MotoGP - GP Italia 2019 : “Al Mugello con ottime sensazioni - non è la pista migliore per me ma…” : Marc Marquez si presenta come il grande favorito della vigilia per la vittoria nel GP Italia 2019, prova del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend sul tracciato del Mugello. Lo spagnolo, reduce da due successi consecutivi tra Jerez e Le Mans, punta al terzo sigillo consecutivo per allungare ulteriormente in classifica generale ma il centauro della Honda se la dovrà vedere con alcuni avversari di lusso come Andrea Dovizioso che qui si è ...