Maradona shock | “stavo per morire”

(Di domenica 2 giugno 2019) Paura per Diego Armando, l’ex Pibe de Oro deve fare i conti con problemi di salute. Negli ultimi giorni è stato ricoverato in una clinica di Buenos Aires per curare l’insonnia è stato sottoposto a una nuova terapia, un sonno indotto dai farmaci per 4 giorni e 4 notti, c’è stato un momento in cui avrebbe perso il sonno, riporta Il Mattino. “L’ultima volta che ho visto le ragazze è stato quando mi hanno chiesto dollari – ha confidato all’amico e avvocato Matias Morla -. Da tempo non riesco a dormire, non dico che le mie figlie stanno svuotando una banca ma vogliono alterare la realtà, la mia vita. Io ero sul punto di morire e loro acquistavano appartamenti a Miami”. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo: “stavo per morire” ...

