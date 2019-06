Manuel e Giulia | dopo UeD la promessa | la reazione di Antonio Moriconi e Klaudia

Uomini e Donne - Deianira accusa Giulia e Manuel : 'Scelta organizzata - siete bugiardi' : A pochi giorni di distanza dalla scelta di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne, un personaggio molto popolare sui social network ha deciso di esporsi per mettere tutto in discussione. L'influencer Deianira Marzano ha usato Instagram per riportare un gossip che starebbe circolando in rete da qualche tempo: la tronista e Manuel Galiano avrebbero preso in giro tutti fingendo di non conoscersi. Deianira contro Giulia e Manuel: 'Business' È un vero e ...

Uomini e Donne - Giulia sceglie Manuel : la reazione di Giulio dietro le quinte : Mancava solo Giulia Cavaglia. Dopo le scelte di Angela e Andrea Zelletta, è arrivata anche quella dell’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. L’abbiamo vista in diretta venerdì 31 maggio: la tronista ha deciso di intraprendere una relazione con Manuel Galiano, preferendolo all’altro suo corteggiatore, Giulio Raselli. A quest’ultimo la torinese ha spiegato che si è resa conto di provare nei suoi confronti solo una forte attrazione. Quando Giulio ...

Uomini e Donne news : le prime parole di Giulia e Manuel dopo la scelta : Uomini e Donne, le prime parole di Giulia Cavaglia e Manuel dopo la scelta: parole importanti dietro le quinte A Uomini e Donne oggi è andata in onda la scelta di Giulia Cavaglia. La tronista torinese, dopo Angela Nasti e Andrea Zelletta, ha chiuso la stagione del Trono Classico in bellezza. La sua preferenza è […] L'articolo Uomini e Donne news: le prime parole di Giulia e Manuel dopo la scelta proviene da Gossip e Tv.

Giulio Raselli dopo Uomini e Donne - parole inaspettate su Giulia e Manuel : Uomini e Donne, Giulio Raselli non è la scelta di Giulia Cavaglià: nessun lieto fine per il corteggiatore Giulio Raselli dopo Uomini e Donne ha confidato alla redazione le sue prime impressioni dopo la scelta di Giulia Cavaglià, che è ricaduta su Manuel Galiano. Giulio aveva gran parte del pubblico dalla sua parte, ha avuto […] L'articolo Giulio Raselli dopo Uomini e Donne, parole inaspettate su Giulia e Manuel proviene da Gossip e Tv.

UeD - trono classico : Giulia sceglie Manuel : Oggi 31 maggio è andata in onda su Canale 5 l'ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Poche ore fa, infatti, è stata trasmessa in diretta la terza ed ultima puntata speciale dedicata alle scelte dei tronisti di quest'ultima edizione. Dopo Angela Nasti e Andrea Zelletta è stata la volta di Giulia Cavaglià che ha concluso il suo trono scegliendo come compagno della sua vita il giovane Manuel Galiano. La villa La puntata ...

U&D - resoconto puntata del 31 maggio : Giulia sceglie Manuel : Si è chiusa ufficialmente la stagione 2018-19 di Uomini e donne. L'ultimo capitolo è stato scritto oggi 31 maggio da Giulia Cavaglià, che ha fatto la sua scelta in diretta negli studi Elios di Roma. Proprio come accaduto nei giorni scorsi per Angela Nasti e Andrea Zelletta, anche lei è entrata in studio visibilmente commossa, in attesa di fare il nome del suo corteggiatore preferito. Alla fine del suo percorso sono arrivati Manuel Galiano e ...

La scelta di Giulia Cavaglià è Manuel Galiano/ 'Credo in noi' - Uomini e donne - : Chi è la scelta di Giulia Cavaglià a Uomini e donne? Per lei sono rimasti in studio Manuel Galiano e Giulio Raselli: le anticipazioni

La scelta di Giulia Cavaglia è Manuel Galian - : Luana Rosato Manuel Galiano è la scelta di Giulia Cavaglia: si conclude con il terzo sì la stagione di Uomini e Donne. Il programma torna a settembre La stagione di Uomini e Donne si è conclusa con la scelta di Giulia Cavaglia, che ha deciso di iniziare a frequentare Manuel Galiano lontano dalle telecamere ed iniziare con lui una storia d’amore. La tronista, che ha prima rivestito i panni di corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, ha ...

Uomini e Donne : la scelta di Giulia Cavaglià è Manuel Galliano : E’ giunta al termine al stagione 2018/2019 di Uomini e Donne: questo pomeriggio, in diretta, è stata infatti tramessa la scelta di Giulia Cavaglià. La giovane era salita sul trono dopo essere stata scarta a febbraio da Lorenzo Riccardi. Uomini e Donne: il percorso incerto di Giulia Nei nostri post precedenti, avevamo già parlato di quanto fosse incerto l’epilogo del trono di Giulia che, oltre ad avere baciato entrambi i suoi ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglia sceglie Manuel Galiano. Lui risponde "Sì" : L'edizione 2018/19 di Uomini e Donne termina con la scelta di Giulia Cavaglia. La 24enne di Torino dopo essere stata rifiutata mesi fa da Lorenzo Riccardi ha accettato il ruolo di tronista nella quale ha potuto conoscere Manuel Galiano, la scelta della ragazza ufficializzata oggi nell'ultima puntata del programma di Maria de Filippi, per l'occasione in diretta come per le scelte di Angela Nasti e Andrea. ...

Giulia Cavaglià sceglie Manuel a Uomini e Donne : le loro prime parole : Uomini e Donne: Giulia Cavaglià sceglie Manuel Galiano, che risponde sì E’ appena terminata l’ultima puntata di Uomini e Donne. E in questa circostanza c’è stata la scelta di Giulia Cavaglià, la quale ha deciso di fidanzarsi con Manuel Galiano, che ha risposto sì. Un momento molto emozionante, che ha commosso un po’ tutti. Successivamente Manuel Galiano ha anche voluto rivelare: “Mesi fa se mi avessero detto..Se ...

Giulia Cavaglia - la scelta è Manuel Galiano : tanta commozione : Giulia Cavaglia sceglie Manuel Galiano a Uomini e Donne Oggi in diretta Giulia Cavaglia fa la sua scelta a Uomini e Donne. Questa stagione del Trono Classico si conclude proprio con la fine del percorso dell’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, divisa tra Manuel Galiano e Giulio Raselli. La tronista ha scelto per questo evento così […] L'articolo Giulia Cavaglia, la scelta è Manuel Galiano: tanta commozione proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Giulia Cavaglià ha scelto Manuel : Manuel e Giulia - Uomini e Donne La scelta di Giulia Cavaglià, trasmessa in diretta questo pomeriggio, ha chiuso la stagione 2018/2019 di Uomini e Donne. La ragazza, al termine di un accorato discorso, ha chiesto a Manuel Galliano di diventare il suo fidanzato, ottenendo un sì come risposta. Giulio Raselli, l’altro corteggiatore, si è quindi dovuto rassegnare all’idea di non aver fatto breccia nel cuore della tronista. Uomini e ...

Anticipazioni Uomini e donne - puntata del 31 maggio : Giulia sceglierà tra Manuel e Raselli : La puntata odierna di Uomini e donne sarà dedicata alla scelta di Giulia Cavaglia, ultimo capitolo stagionale del dating show di Maria De Filippi prima della pausa estiva. Dopo le emozioni scatenate dai petali rossi di Angela Nasti e Andrea Zelletta, toccherà alla tronista comunicare il nome del suo corteggiatore preferito, ovvero quello che vorrà continuare a frequentare anche quando le telecamere del programma saranno spente. Sono due i ...