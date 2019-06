Manifestazione pensioni Roma | sindacati chiedono risposte al governo

Pensioni - Manifestazione in piazza San Giovanni a Roma : “Siamo centomila”. Barbagallo : “Governo è Robin Hood Ogm” : “Siamo in centomila” dicono gli organizzatori della manifestazione dei pensionati, indetta da Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, che oggi si sono ritrovati in piazza San Giovanni, a Roma. Migliaia di persone che, usando lo slogan “Dateci retta”, chiedono più tutele e meno tasse per 16 milioni di pensionati e protestano contro il taglio della rivalutazione degli assegni. “Abbiamo riconquistato, dopo tanti anni, piazza ...

