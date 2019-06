Maltempo | Festa della Repubblica di freddo e maltempo al Sud | disastrose grandinate nel

Festa del Lavoro - 1° maggio : “1 su 10 indeciso sulla meta per l’incognita Maltempo” : Più di un italiano su dieci (13%) è indeciso su come trascorrere il 1 maggio sul quale pesa l’incognita del maltempo. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia chele incertezze del meteo spingono un numero elevato di italiani a scelte la last minute. Un elemento che – sottolinea la Coldiretti – è particolarmente importante per i ponti di primavera che come tradizione vengono festeggiati soprattutto all’aria ...