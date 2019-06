Lutto nel calcio napoletano | morto ad Ischia Mario Perego | giocò in azzurro negli anni

Lutto nel calcio italiano - morto ex calciatore di Napoli - Fiorentina e Vicenza : E’ morto ieri, all’età di 74 anni, Mario Perego, ex calciatore di Napoli, Fiorentina e Vicenza tra gli anni ’70 e ’80. Giocò anche in Nazionale, con la quale esordì contro l’Austria. Nella stagione 1979-1980, nel corso della partita fra Lucchese e Benevento, in uno scontro col portiere si ruppe i legamenti del ginocchio terminando così la carriera. Nato nel 1944 a Corezzana, in provincia di Monza, in circa ...

Le notizie del giorno – Gravissimo Lutto nel mondo del calcio - disavventura per il portiere Sepe : Le notizie del giorno – Dramma nel mondo del calcio. E’ di poche ore fa la notizia della tragica morte del calciatore spagnolo José Antonio Reyes, ex calciatore tra le altre di Siviglia, Arsenal, Real e Atletico Madrid. A riportare la notizia è Marca, che riferisce di un incidente stradale di questa mattina a Siviglia. Il 35enne militava attualmente nell’Extremadura, squadra della seconda divisione spagnola. Già diversi i messaggi di ...

Lutto nel mondo del calcio : è morto Reyes : Terribile Lutto nel mondo del calcio: è morto José Antonio Reyes. Il centrocampista, 35 anni, attualmente in forza all’Extremadura UD, è deceduto questa mattina in seguito a un incidente automobilistico. La notizia della scomparsa del calciatore è stata data dal Siviglia, sua ex squadra, attraverso un tweet: <blockquote class=”twitter-tweet” data-cards=”hidden” data-lang=”it”><p ...

Lutto nel mondo del giornalismo : è morto Vittorio Zucconi - storica firma di "Repubblica" : Si è spento nella sua casa di Washington dopo una lunga malattia. Cronista, scrittore, storica firma di "Repubblica"

Ciclismo in Lutto - è morto Jarne Lemmens : aveva 15 anni - deceduto nel sonno : Tragedia nel mondo del Ciclismo: durante la notte di domenica è morto il giovanissimo Jarne Lemmens, 15enne che militava nella formazione under 17 della Rudyco Cycling. Il corpo del ragazzo belga è stato trovato senza vita nel suo letto, è morto nel sonno ma al momento non si conoscono le cause del decesso. La formazione per cui militava ne ha annunciato la scomparsa, un altro giovane ciclista belga ci lascia: l’anno scorso Michael ...

Morto Niki Lauda - Lutto nella Formula 1 : il campione aveva 70 anni : L’ex pilota austriaco, tre volte campione del mondo, si è spento in Svizzera: «Il nostro amato Niki se n’è andato pacificamente circondato dai suoi cari»

Lutto nel mondo degli sport invernali - è scomparso Roberto Contento : fu segretario FISI negli anni ’90 : Lutto per lo sport: è scomparso Roberto Contento, segretario generale della FISI degli anni ’90 E’ scomparso questa mattina Roberto Contento, segretario generale della FISI dal 1992 al 2001. Contento ha avuto una lunga carriera come dirigente sportivo, a partire dalla fine degli anni ’60, quando fu segretario e presidente del Coni provinciale di Treviso. Dal ’72 all’84 fu segretario del Coni Veneto e quindi ...

Le notizie del giorno – Il sostituto di Allegri alla Juve ed il Lutto nel mondo del calcio : Le notizie del giorno – La notizia sembrava nell’aria ed adesso è arrivata anche l’ufficialità, Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus, poco prima delle 13 il comunicato da parte del club bianconero. E’ partito il toto-allenatore, ecco le dichiarazioni di Alessio Tacchinardi che ai microfoni di calcioWeb ha dato interessanti indicazioni anche sul sostituto. Sul sostituto: “ho fatto delle chiamate non direttamente ...

Lutto nel mondo del calcio : addio a Mario Mazzoni : E’ scomparso oggi a Firenze all’età di 88 anni l’ex calciatore e allenatore Mario Mazzoni. Cresciuto nel settore giovanile viola, Mazzoni ha raccolto le sue maggiori soddisfazioni in campo come mezz’ala, in squadre come Empoli, Siena, Ascoli e soprattutto Bari, dove ha giocato per dieci anni. Poi una breve carriera da tecnico, prima come vice di personaggi quali Pesaola, Pugliese, Liedholm, Radice, Rocco e Mazzone, ...

Lutto nel mondo WWE - morta in ospedale l’ex diva Ashley Massaro : ecco i dettagli : Il mondo WWE a Lutto per l’improvvisa morte di Ashley Massaro: l’ex diva e modella di Playboy è morta dopo il ricovero all’ospedale di New York Una notizia shock turba la tranquillità del mondo WWE. Ashley Massaro, ex diva della federazione di Stamford, è morta nelle ultime ore in circostanze ancora poco chiare. La ragazza è deceduta a soli 39 anni, lasciando una figlia di 18. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire ...

Lutto nel mondo dell'auto - Addio a Gianluigi Gabetti - il "tessitore" degli Agnelli : Si è spento nella notte, allospedale San Raffaele di Milano, Gianluigi Gabetti. Storico braccio destro di Gianni Agnelli, grande tessitore, insieme a Franzo Grande Stevens, delle principali operazioni finanziarie della Fiat dallinizio degli anni Settanta fino allavvento di Sergio Marchionne, nonché vero e proprio padrino di John Elkann, Gabetti è stato al fianco della famiglia in tutti i momenti più delicati degli ultimi 50 anni, risolvendo ...

Sheremetyevo : nella regione di Murmansk tre giorni di Lutto - : nella regione di Murmansk le autorità hanno stabilito tre giorni di lutto dopo la catastrofe dell'aereo SSJ-100 a Sheremetyevo, uno dei maggiori aeroporti di Mosca. A seguito dell'incidente aereo ...