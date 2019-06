L’ultimo omaggio a Diana | se Parigi dedica una piazza alla principessa

vanityfair

Il tunnel dell'Alma, Lungosenna, è diventato tristemente famoso da quella notte del 31 agosto 1997, quando la principessa Diana perse la vita in un tragico incidente d'auto. E adesso, ventidue anni dopo, la capitale francese vuole omaggiare Lady D intitolandole la piazza sopra il tunnel. Ogni giorno, infatti, sono decine e decine gli ammiratori di Lady D che passano da lì per lasciare un mazzo di fiori in onore della mamma di William e Harry. Come rivela Le Monde, la proposta è stata presentata alla Commissione per la denominazione delle vie.

