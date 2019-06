Liverpool | quanto ha reso l’investimento di Fenway

Sconcerti : “Ha vinto il Liverpool e nessuno sa dire quanto l’abbia meritato” : Mario Sconcerti racconta la finale di Champions di ieri a Madrid come non bella, dal sapore di vecchio: “Ha vinto il Liverpool e nessuno sa dire quanto l’abbia meritato. Ha segnato con un rigore assegnato dopo 25 secondi bloccando la partita su un’attesa infinita”. E’ stato, scrive Mura, come se a quel punto le squadre si siano messe ad aspettare che la partita, da sola, decidesse spontaneamente da che parte pendere e chi far ...

Tottenham un (Pochettino) fortunato - ma anche il Liverpool non scherza : quanto conta il fattore C (hampions) - Di Matteo docet : La finale di Champions dell’edizione 2018-2019 sarà Tottenham-Liverpool: due squadre arrivate all’ultimo atto accomunate da un po’ di fortuna. Partiamo dalla squadra di Pochettino. Inserita in un girone non certo semplice con Barcellona, Inter e Psv Eindhoven, gli Spurs escono dalle gare d’andata racimolando un solo punto contro il Psv, grazie al pareggio ottenuto in Olanda; sconfitte, invece contro Inter (2-1 in ...