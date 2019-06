Liverpool | alle 17 l’abbraccio tifosi-squadra | grande festa per la Champions League

Champions League - sesto trionfo per il Liverpool nella propria storia : tutte le foto della festa [GALLERY] : Il Liverpool alza al cielo la sesta Champions League, niente da fare per il Tottenham sconfitto con il punteggio di 2-0 Dodici mesi dopo la sconfitta in finale a Kiev contro il Real Madrid, il Liverpool si riscatta e vince per la sesta volta nella sua storia la Champions League superando 2-0 nel derby tutto inglese il Tottenham. Al Wanda Metropolitano di Madrid, i ‘reds’ passano in vantaggio al secondo minuto grazie a un rigore ...

Tottenham-Liverpool - spettacolo al Wanda Metropolitano : in tribuna spunta anche un… faraone [GALLERY] : Atmosfera bellissima al Wanda Metropolitano per la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool Comincia la finale di Champions League, Tottenham e Liverpool scendono in campo per contendersi il più prestigioso trofeo continentale davanti ad un Wanda Metropolitano pieno in ogni ordine di posto. spettacolo ed emozioni sulle tribune, con tanti colori e personaggi singolari che appaiono tra i tifosi delle due squadre. Tra bandiere e ...

Allenatore Juventus - si avvicina Chelsea-Arsenal ma le attenzioni dei bianconeri sono rivolte a Tottenham-Liverpool : tutto su Klopp : Allenatore Juventus – Il campionato di Serie A è andato in archivio ma la Juventus è ormai da diverso tempo alla ricerca del nuovo Allenatore dopo l’addio con Massimiliano Allegri. Il ciclo con il tecnico era finito ormai da un pò e l’addio è sembrato ritardato, la scelta è stata inevitabile dopo la brutta Champions League disputata e gli importanti investimenti estivi del club bianconero che non sono stati sfruttati al ...

5 curiosità su Jürgen Klopp - allenatore del Liverpool : Jürgen Klopp nasce a Stoccarda il 16 giugno del 1967 e già da giovanisimo intraprende la strada del mondo del calcio, dapprima come calciatore e successivamente come allenatore. Due giorni fa, il 7 maggio , è riuscito a portare il Liverpool in finale di Champions League battendo in rimonta il Barcellona. I catalani all'andata avevano vinto 3-0, ma al ritorno ad Anfield i Reds hanno ribaltato incredibilmente tutto vincendo per 4-0 con due ...

Tottenham-Liverpool - curiosità e statistiche dei due allenatori : curiosità e numeri dei due allenatori in finale di Champions, Pochettino del Tottenham e Klopp del Liverpool. Pochi successi per i due tecnici finora. Pochettino da calciatore ha vinto due coppe di Spagna con l’Espanyol (2000, 2006), due campionati argentini (1991, 1992) e una Coppa Intertoto con il Psg (2002). Nella sua ancor breve carriera di allenatore zero trofei per l’argentino. Klopp è invece in lotta per la Premier League (si ...

Tottenham-Liverpool - la storia delle finali giocate dalle due squadre in campo internazionale : Sarà Tottenham-Liverpool la finale dell’edizione 2018-2019 di Champions League. Sarà la prima finale in Champions League/ Coppa dei Campioni per gli Spurs, la nona per i Reds, decisamente più abituati a questi appuntamenti. Andiamo a ripercorrere le finali giocate nella storia dai due club in campo internazionale. Il Tottenham vanta 3 finali in campo europeo e 3 vittorie: nella Coppa delle Coppe del 1962-63 sconfisse con un netto 5-1 ...

La rimonta Liverpool è firmata Klopp - ecco cosa ha da insegnare l'allenatore : Il Liverpool di Jurgen Klopp centra la clamorosa impresa e si imbarca per Madrid. Spinti dal'urlo di Anfield, i Reds riescono in quello che sembrava una mission impossibile: cancellare la sconfitta di ...

Liverpool-Barcellona - la stampa spagnola distrugge i blaugrana : “la più grande figuraccia della storia” [GALLERY] : I quotidiani spagnoli non perdonano il Barcellona, eliminato dalla Champions dopo il 3-0 rifilato al Liverpool all’andata Un risultato pazzesco, difficile addirittura da spiegare. Il Liverpool batte ad Anfield 4-0 il Barcellona, ribaltando il 3-0 dell’andata a volando in finale di Champions League. Un ko pesantissimo, che la stampa spagnola non ha perdonato ai blaugrana, distruggendoli sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...

Liverpool-Barcellona in tv - formazioni e diretta Champions dalle 21 : ORARI TV - Liverpool-Barcellona sarà in diretta con fischio d'inizio alle ore 21.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Calcio 1. La copertura in chiaro verrà garantita per la aprtita di ...

Klopp e Nick - separati alla nascita : il barman che diventa l'allenatore del Liverpool : Non sarà né il primo né l'ultimo sosia prestato dal mondo del calcio, certo è che l'immagine di Nick Wilkinson sta letteralmente facendo il giro dei social. E per colui che vive a Fareham, contea dell'Hampshire in Inghilterra, il parallelo imperdibile ...

Liverpool - AXA nuovo sponsor della divisa d’allenamento : Liverpool sponsor maglia allenamento – Il Liverpool ha annunciato oggi che AXA, marchio di assicurazioni leader a livello mondiale, diventerà partner principale e nuovo partner ufficiale per le divise di allenamento del club a partire dalla stagione 2019/2020. Per lanciare la nuova partnership, il marchio AXA sarà presente sulla nuova collezione di abbigliamento firmata New […] L'articolo Liverpool, AXA nuovo sponsor della divisa ...

Barcellona-Liverpool - la stampa europea celebra Lionel Messi : “è il papà del calcio” [GALLERY] : La doppietta rifilata al Liverpool ha messo Lionel Messi al centro dell’attenzione mediatica europea, facendolo finire su tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi Tutta l’Europa ai piedi di Lionel Messi, capace di disintegrare il Liverpool con due prodezze utili per tagliare il traguardo dei seicento gol con la maglia del Barcellona. Un tocco a porta vuota dopo un perfetto controllo di petto e una punizione supersonica, ...

Barcellona-Liverpool - la telecronaca di Adani fa infuriare il web : spunta anche una frecciata ad Allegri : Molti utenti su Twitter hanno criticato Adani per la sua telecronaca durante Barcellona-Liverpool, nel corso della quale pare essere spuntata una frecciata ad Allegri Il botta e risposta tra Massimiliano Allegri e Lele Adani pare andare avanti, questa volta arricchendosi di una frecciata ‘indiretta’ lanciata dal commentatore Sky nel corso della telecronaca di Barcellona-Liverpool. In occasione del primo gol di Suarez, Adani ha ...

Barcellona-Liverpool - dalle 21.00 Diretta Messi sfida Salah : Sarà il Barcellona ad ospitare il Liverpool nella seconda delle semifinali in programma questa settimana per la Champions League: niente è scontato nel calcio, ma la sensazione è che da questo scontro ...