LIVE Moto3 | GP Italia 2019 in DIRETTA | si parte con il warm-up! La truppa italiana è

(Di domenica 2 giugno 2019) Buongiorno e benvenuti alladella domenica del Gran Premio d’della. Il circuito del Mugello è pronto a fare da palcoscenico alla consueta combattutissima gara della classe più leggera, con la pattugliana che farà di tutto per ben figurare davanti al proprio pubblico per puntare al gradino più alto del podio. La giornata odierna, che cade in concomitanza con la festa della Repubblica, prenderà il via alle ore 8.40 con il-up, ovvero gli ultimi venti minuti a disposizione di piloti e meccanici per preparare le moto nel migliore dei modi in vista della gara che, come consuetudine, vedrà lo spegnimento dei propri semafori alle ore 11.00. In pole position vedremo il nostro Tony Arbolino che nelle qualifiche di ieri ha piazzato un tempo clamoroso, 1:56.407 rifilando la bellezza di 673 millesimi a Gabriel Rodrigo e 869 a Lorenzo Dalla Porta. ...

