LIVE Canottaggio | Europei 2019 in DIRETTA | Italia a caccia di medaglie nelle finali

sabato 1° giugno - tempo di semifinali. Salgono a sette gli equipaggi azzurri in finale! 13.56: Partita la prima semifinale del doppio maschile. Al via Slovacchia, Irlanda, Germania, Spagna, Repubblica Ceca e Portogallo Italia al via nella seconda semifinale 13.54: L'Italia è in finale! La coppia azzurra Mignemi e Rodini subisce la rimonta della Svizzera che vince in volata ma tiene a distanza di sicurezza la Romania che chiude al terzo posto. Quarta e eliminata ...

sabato 1° giugno - tempo di semifinali. Salgono a sei gli equipaggi azzurri in finale! 12.35 Appuntamento alle ore 13.40 con le semifinali ed i ripescaggi del pomeriggio. 12.34 Nel pomeriggio altri sei equipaggi italiani cercheranno l'accesso alle Finali A di domani, tra semifinali e ripescaggi. 12.33 Martino Goretti è secondo in 7'00″08! Finale A per l'azzurro, sono sei al momento gli equipaggi azzurri in finale! 12.31 Sempre secondo Goretti ai 1500 ...

sabato 1° giugno - tempo di semifinali Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle semifinali degli Europei senior di Canottaggio di Lucerna: in Svizzera oggi scatta la seconda giornata della rassegna continentale e saranno in acqua tredici dei quindici equipaggi azzurri (su 17 specialità previste). L'Italia infatti ieri ha già qualificato due imbarcazioni alle finali di domani. Oggi tra le 11.15 e le 12.40 sono ...

prime batterie - l'Italia chiude con nove equipaggi in semifinale e due in finale! 14.00 Grazie per averci seguito, il nostro LIVE termina qui. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 13.57 Nel pomeriggio non vi sarà DIRETTA per i ripescaggi, per conoscere i risultati dei singolo senior vi rimandiamo alla cronaca del pomeriggio. 13.55 L'Italia chiude le batterie del mattino con due equipaggi già in finale (domenica), nove in semifinale (domani) ...