L’incidente della grande nave da crociera Opera a Venezia

Orbassano - venuta al mondo dopo L’incidente della madre : la piccola Sofia ha aperto occhi : La neonata fatta nascere giovedì dopo che la madre 19ene è stata investita da un pirata della strada, ha aperto finalmente gli occhi e ha iniziato a succhiare. I medici però sono cauti: "Si lotta minuto per minuto. Per dichiarare fuori pericolo di vita la piccola definitivamente bisogna aspettare ancora 3 o 4 giorni". La madre, che nell'incidente si è fratturata una clavicola oltre ad avere varie altre ferite minori, è stata trasferita dal ...

Giro d’Italia – Caduta di gruppo nei primi km della 6ª tappa : tutte le FOTO delL’incidente : Le FOTO della Caduta avvenuta oggi ad appena 34 km dal via della sesta tappa del Giro d’Italia, che ha visto convolto anche Primoz Roglic E’ in corso la sesta tappa del Giro d’Italia, che sin dai primi momenti ha lasciato i tifosi col fiato sospeso. Ad appena 34km dal via, infatti, una maxi Caduta di gruppo ha fatto preoccupare gli appassionati delle due ruote. Tanti i ciclisti coinvolti nell’incidente, tra cui la ...

Michele Bravi - concluse le indagini della procura per L’incidente mortale : concluse le indagini e completta la consulenza cinematica, ora per Michele Bravi c’è il rischio di un processo per omicidio stradale. Il cantante, vincitore di X Factor nel 2013 e che ha partecipato a Sanremo nell’edizione del 2017 con la canzone Il diario degli errori è rimasto coinvolto il 22 novembre del 2018 in un incidente stradale in cui ha perso la vita una donna di 58 anni in sella ad una moto mentre lui guidava una macchina ...

F1 - Nico Rosberg sulL’incidente di Leclerc : “E’ responsabilità della strategia della Ferrari” : Nico Rosberg, campione del mondo di F1 2016, non le manda a dire ed esprime con estrema incisività il proprio parere relativamente all’incidente che ha avuto per protagonista il monegasco Charles Leclerc nel corso delle qualifiche del GP di Azerbaijan, quarta prova del Mondiale 2019 del Circus. Il crash in curva-8 del monegasco, che lo ha privato di una potenziale pole-position e di cui il pilota Ferrari si è assunto la piena ...

La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulL’incidente che ha coinvolto un concorrente della trasmissione “Ciao Darwin” : La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla trasmissione televisiva Ciao Darwin di Canale 5, in seguito a un incidente avvenuto nella puntata dello scorso 19 aprile (e registrata il 17), dove è rimasto ferito uno dei concorrenti. Gabriele Marchetti,

Gerry Scotti racconta L’incidente del figlio - operato d’urgenza : «La paura più grande della mia vita». : «È stata la paura più grande della mia vita ma, fortunatamente, l’operazione è andata bene e mio figlio è in ripresa». Lo ha detto a Oggi Gerry Scotti parlando del grave incidente subìto dal... L'articolo Gerry Scotti racconta l’incidente del figlio, operato d’urgenza: «La paura più grande della mia vita». proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chilometro lanciato - il “re della velocità” spigola e cade a 170 km/h. Le immagini delL’incidente in diretta tv : Il re della velocità belga, Joost Vandendries, è caduto nella finale della tappa di Coppa del mondo di Chilometro lanciato ad Andorra. Come si vede nel video l’atleta, 47 anni, che vanta un record di 218,45 km/h (i due fratelli pluricampioni Simone e Ivan Origone hanno raggiunto, rispettivamente, i 252,6 e i 254,9 km/h) ha spigolato ed è caduto malamente, riportando nove fratture. Video Youtube/Jan Farrell L'articolo Chilometro lanciato, ...