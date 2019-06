LETTERA UE Chi isola l' Italia accelera la fine dell' Unione Europea

LETTERA alla Ue - mercoledì la risposta. Salvini : «Vedremo chi ha la testa più dura» : La Lettera di risposta dell'Italia ai rilievi sul debito è stata ricevuta dalla Commissione Ue, che ne ha già cominciato l'analisi. Lo fa sapere una portavoce...

LETTERA Ue - mercoledì risponde Bruxelles. Salvini : “Vedremo chi ha testa più dura”. Di Maio : “No tagli al welfare - bene” : La Commissione Ue ha cominciato l’analisi della Lettera di risposta dell’Italia ai rilievi sul debito e prepara le conclusioni. “Vedremo chi avrà la testa più dura“, commenta Matteo Salvini da Potenza, durante un comizio a sostegno del candidato sindaco del centrodestra. Mentre, dopo il caos scatenato dalle bozze circolate nel pomeriggio di venerdì con i riferimenti a risparmi su welfare, reddito di cittadinanza o quota 100, ...

Giuseppe Conte gela Salvini e Di Maio : "Progetto Flat tax non è a Palazzo Chigi". La "vera" LETTERA all'Ue : "Non è arrivato alcun progetto di Flat tax a Palazzo Chigi". Giuseppe Conte gela così gli entusiasmi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che nel giorno del caos sulla lettera di risposta del governo all'Unione europea avevano trovato perlomeno un accordo sulla tassa piatta, "che si può fare anche in

Di chi è la «manina» dietro la LETTERA di Tria all’Ue? La Lega accusa i 5 Stelle : «Così il governo è finito» : Accuse tra gli alleati. Il capo del governo Conte: «Faremo anche verifiche giudiziali». E annuncia un discorso agli italiani per il prossimo lunedì

Spread "alla greca" - crescita zero - l'allarme di Visco : il paese rischia e il governo va nel pallone sulla LETTERA Ue : Fosse stata una giornata litigiosa come le tante a cui questo governo ha abituato il paese, la rabbia di Luigi Di Maio contro Giovanni Tria sulla lettera di giustificazione a Bruxelles sarebbe stata archiviata come un film già visto, ennesimo fotogramma di un governo che non ha collante interno e che comunque tiene. E lo stesso ragionamento, con una sfumatura più pessimista, si sarebbe applicato al veleno post elettorale che si ...

Giallo sulla LETTERA alla Ue : il Tesoro smentisce le anticipazioni - M5S chiede vertice con Conte - Tria e Lega : Tensione nel governo per la presunta lettera di risposta alla Ue inviata da Tria. Il ministro del Tesoro avrebbe annunciato una revisione della spesa per il welfare a partire dal 2020. Nel...

Caos per LETTERA a Ue - Palazzo Chigi : “Fuga di notizie false - Conte non l’ha approvata” : Da Palazzo Chigi smentiscono che la lettera che sta circolando in queste ore sia la versione ufficiale, che l'Italia invierà a Bruxelles: "Grave diffusione di un testo falso, incide su interessi fondamentali dello Stato, e che coinvolgono la delicata interlocuzione con le Istituzioni europee e che possono avere ricadute negative sui mercati".

Tria risponde alla LETTERA Ue : risparmieremo su quota 100 e reddito. Mef smentisce - M5S chiede vertice : Tensione nel governo per la presunta lettera di risposta alla Ue inviata da Tria. Il ministro del Tesoro avrebbe annunciato una revisione della spesa per il welfare a partire dal 2020. Nel...

Onu - Salvini scrive a Conte per chiedere “presa di posizione del governo” contro la LETTERA di critiche al decreto Sicurezza bis : Valutare la possibilità di “assumere un’iniziativa forte e unitaria” che diventi di fatto “nel ritenere irricevibile la richiesta”. In alternativa, “una dura presa di posizione del governo” da accompagnare alla risposta. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini scrive al premier Giuseppe Conte, e per conoscenza al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, chiedendo che tutto l’esecutivo si ...