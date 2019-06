Le notizie del giorno – Gravissimo lutto nel mondo del calcio | disavventura per il

Ultime notizie Roma del 01-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in questo sabato primo giugno Ora voglio recuperare la dignità in onore concentrarmi esclusivamente sulla difesa nel processo di fronte a tali infamanti accuse sono le parole dell’ex del Presidente dell’Associazione Nazionale magistrati Luca Palamara per motivare la sua auto sospensione che prende Romano indagato ...

Ultime notizie Roma del 01-06-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno Sabato primo giugno oggi il presidente Sergio Mattarella nel messaggio ai Prefetti In occasione della festa della Repubblica invitato a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e prevenendo spinte alla violenza e al rifiuto delle regole che la carta di pubblicare ha voluto garantire Le parole di Mattarella vive nella ...

Ultime notizie Roma del 01-06-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno il ministro dell’economia Giovanni Tria inviato alla commissione dell’Unione Europea la lettera di risposta ai rilievi sul debito il vicepremier Matteo Salvini si dice soddisfatto perché spiega sono convinto che l’Europa rispetterà la nostra volontà di crescere e tagliare le tasse e 80 ottimismo riusciremo come sono convinta ad ...

Ultime notizie Roma del 01-06-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli mascherati hanno dato fuoco a un mucchio di pneumatici piazzato davanti all’entrata dell’Ambasciata degli Stati Uniti nella capitale dell’Honduras e nell’ambito di una protesta in atto da tre settimane contro riforma di sanità istruzione culminate in uno sciopero generale di 48 ore un’altra nube di fumo nero oscurato l’entrata ...

Ultime notizie Roma del 01-06-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale ben trovati dalla redazione in studio Roberta tre economia sognante spread che vola fino a quota 293 con i titoli a breve termine che quasi fanno peggio della Grecia borsa intenzione soprattutto per l’annuncio di Donald Trump di una nuova guerra dei dazi stavolta con il Messico e in questa cornice già di per sé è preoccupante che in Italia si consuma un vero e proprio giallo sulla risposta da dare rilievi di ...

Ultime notizie Roma del 01-06-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta trans a tutti è garantito il diritto alle cure agli immigrati Purtroppo il record è di TBC e scabbia lo dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini replicando al direttore di pediatria d’urgenza del Policlinico Sant’Orsola Sonia che aveva perso i negativi del DL sicurezza sui minorenni immigrati e negato che il ritorno di alcune malattie Come si ...

Ultime notizie Roma del 01-06-2019 ore 10 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio il ministro dell’economia del Giovanni Tria ha scritto La Commissione Europea una lettera di risposta e rilievi sollevati sul debito salta in riferimento a italiano Where are dito di Cittadinanza e quota 100 nella lettera si indica che il governo sta elaborando un programma complessivo di revisione della spesa corrente ...

Ultime notizie Roma del 01-06-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate d’ascolto buon inizio di giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio se si lavora bene con questo governo vada avanti Se invece il MoVimento 5 Stelle diranno tutto non starò a tirare a campare così Salvini sull’ipotesi di elezioni anticipate io le consiglio di Intanto prova le dimissioni del vice ministro leghista rixi condannato per le spese pazze Liguria le ho accettate per ...