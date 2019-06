Le impurità dei diamanti sono i resti del riciclo di antichi fondali oceanici

meteoweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2019) Grazie a simulazioni di laboratorio descritte su “Science Advances” dai ricercatori della Macquarie University di Sydney, in collaborazione con l’Università Goethe di Francoforte e l’Università Johannes Gutenberg di Magonza, si è scoperto che lepresenti neidi. “C’era già una teoria secondo cui i sali intrappolati neisarebbero residui di acqua marina, ma questa ipotesi non poteva essere verificata“, ha precisato il coordinatore dello studio, Michael Forster. “La nostra ricerca ha invece dimostrato che derivano proprio da sedimenti marini“, “abbiamo dimostrato che i processi che portano all’accrescimento deiguidati daldei sedimentinelle zone di subduzione” dove una placca della crosta terrestre scivola sotto ...

