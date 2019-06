ilfogliettone

(Di domenica 2 giugno 2019) Focus suiconnessi alla sedentarietà della vita d'ufficio con Tiziano Boccacci, specializzato inpreventiva e adattata. "Le problematiche rapportabili ad un abito moltonel mondo delprincipalmente sono di tre tipi:a livello lombare e al livello del nervo sciatico perché le persone rimanendo molto tempo sedute cercano di trovare una posizione più comoda per il proprio corpo quindi tendono a far slittare in avanti il bacino, una posizione che porta ad una compressione a livello di L5-S1 ed è proprio una delle problematiche più comuni di chi svolge un", dice Boccacci. "Altra problematica - aggiunge - deriva dal rimanere molto tempo appoggiati con gli avambracci sulla scrivania cosa che porta all'infiammazione di parte del collo e della cervicale. Infine c'è la problematica tipica di chi lavora con il mouse è ...

ilfogliettone : Lavoro sedentario, più attività motoria per prevenire i problemi - - Affaritaliani : Lavoro sedentario, più attività motoria per prevenire i problemi - squopellediluna : @Hazydavey_37 Io ho lavorato al Caf per parecchi anni e la sera tornavo a casa sfinita sia fisicamente che psicolog… -