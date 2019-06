L’asilo infantile di Napoli che davvero credeva al Sarri apostolo degli ultimi

ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2019) Parliamo di amore come nei libri Harmony Il tenore dei commenti sui possibili sviluppi sabaudi della storia di Maurizioavrebbero ingolosito il miglior Hippolyte Bernheim e tutte le più prestigiose scuole psicanalitiche di ipnosi, suggestione e psicoterapia. È irrilevante come l’intreccio tra Paratici,e Agnelli possa terminare. Chi ha un briciolo di curiosità per se stesso e per le umane vicende non può lasciar scorrere queste ore senza soffermarsi sul cuore vivo della storia che è la superficialità dei sentimenti collettivi, della città ditanto quanto di una nazione intera il cui potere immaginifico, esausto e prostrato, partorisce ormai in cronaca la Lega (la Lega!) vincente a Lampedusa. Siamo un paese in ginocchio dinanzi a chiunque voglia depredarlo e saccheggiarlo perché abbiamo uno stadio di sviluppo della creatività e dell’immaginazione da scuola materna. ...

