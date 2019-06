ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2019), la compagna di Massimilianorompe gli indugi e su Vanity Fair parla della rottura tra Max e la«Massimiliano è statodalla sua squadra, quella per la quale ha lottato, per la quale si è fatto da parte quando c’era da sollevare trofei, quella per la quale si è preso da solo tutta la responsabilità delle sconfitte, quella che lo ha fatto sognare e sbattere preziosi cappottini di Gianni Marigliano sulla panchina, la sua» Un attacco alla squadra di Agnelli, rea di non avere la giusta gratitudine per un allenatore che si è dedicato alla squadra e alla società. Come spesso accade, anche nel mondo del calcio, sono le donne, le compagne (vedi Wanda Nara e Icardi), ad alzare la voce contro le presunte ingiustizie di cui sono vittima i propri uomini. La reazione diinfatti cozza co quella dinella conferenza stampa di addio allantus. In ...

napolista : La verità di #Ambra su #Allegri: «La sua #Juve lo ha esonerato» Come spesso accade nel mondo del calcio, sono le do… - leobisig : Purtroppo chissà perché ad uscire sono sempre le più gnokke e restano sempre le meno belle #gf16 è stato così in tu… - cippiriddu : Doveva arrivare Ambra per raccontare la verità, ossia che è stato ESONERATO. -