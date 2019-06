La Repubblica dei precari | da Craxi a Renzi | così uccisero il posto fisso

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019) Il pacchetto Treu, la legge approvata nell’estate del 1997 dal primo governo Prodi, è considerata il momento in cui il processo di flessibilizzazione del mercato del lavoro italiano ha realmente inizio. La legge era intitolata “Norme per la promozione dell’occupazione” e includeva parte dei contenuti del Patto del lavoro, siglato da governo e parti sociali l’anno precedente. Derogando al divieto di interposizione di personale introdotto nel 1960, la riforma introduceva in Italia per la prima volta il “contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo”. Ovvero, il lavoro interinale. La legge agevolava anche l’adozione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i famigerati co.co.co. La riforma del mercato del lavoro avvicinava l’Italia ad altri Paesi europei caratterizzati da forme dizzazione analoghe, ma apparentemente moderandone certi tratti più ...

