La Notte dei Re | show di Totti e Figo al Foro Italico

Dove vedere la Notte dei Re : Totti contro Figo e altri campioni in un 6 contro 6 – VIDEO : La Notte dei Re: Totti contro Figo, in streaming e tv La Notte dei Resarà trasmessa a partire dalle ore 20:30, quando comincerà il pre-partita, mentre il fischio iniziale avverrà alle 21:00. Sarà un evento che vedrà uno contro l’altro Francesco Tottie Luis Figo, in una partita 6 contro 6 con tanti altri campioni in diretta dallo Stadio del Tennis del Foro italico. La gara sarà trasmessa Sky Sport Uno e su Sky Sport Football, e anche ...

Programmi TV di stasera - domenica 2 giugno 2019. Su TV8 La Notte dei Re - in diretta dal Foro Italico : La Notte dei Re Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa – Ultima Puntata Si chiude la sedicesima edizione del programma condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Ospiti della puntata Mara Venier, Fabio Quagliarella, Moise Kean, Milena Bertolini e Sara Gama. Durante la puntata saranno in studio per un omaggio a Massimo Troisi a 25 anni dalla sua scomparsa: Maria Grazia Cucinotta, Enzo Decaro e Lello Arena. L’attualità ...

La Notte dei Re - l'evento di sport e beneficenza con Francesco Totti e Luis Figo in diretta su Sky e su Tv8 : Questa sera, domenica 2 giugno 2019, andrà in onda su Sky sport Uno e su Sky sport Football, e anche in chiaro su Tv8, La Notte dei Re, l'evento di sport, spettacolo e beneficenza che si terrà al Foro Italico, in Roma, e che vedrà protagoniste tante leggende del calcio tra le quali troveremo l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, e l'ex campione portoghese, ex calciatore di Real Madrid, Barcellona e Inter, Luis Figo. La Notte dei Re ...

La Notte dei Re - Totti e Figo si sfidano in diretta su Sky Sport e TV8 : Roma è pronta ad accogliere tante leggende del calcio mondiale, che daranno vita a “La Notte dei Re”, l’atteso incontro di calcio 6 contro 6, previsto su due tempi da 30 minuti ciascuno, che si disputerà sul campo centrale dello Stadio del Tennis del Foro Italico. Due le quadre protagoniste, guidate da Francesco Totti, da una parte, e dal portoghese Luis Figo, dall’altra, che tornano in campo per una ...

La Notte dei Re – Beneficienza e spettacolo – VIDEO PROMO : Domenica 2 giugno al Foro Italico si sfideranno le leggende del calcio mondiale. I due capitano saranno Francesco Totti e Luis Figo. La notte dei Re – L’evento è di Beneficienza sarà trasmesso in chiaro su TV8 e su Sky Sport Uno. L’obiettivo della serata è aiutare l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù nella costruzione di un centro specializzato in tumori e trapianti. “#LanottedeiRe” Foro Italico, Roma 2 giugno In ...

Napoli - la prima Notte di presidio dei lavoratori Whirlpool nello stabilimento di via Argine : Cinquanta operai accampati nelle varie aree dello stabilimento, 430 posti di lavoro a rischio: "Lunedì mattina assemblea"

Dove trascorreranno la Notte elettorale i leader dei partiti : La lunga notte elettorale per il rinnovo degli europarlamentari italiani ha assunto una valenza anche politica, con i due alleati di governo che si 'sfideranno' a suon di consensi: obiettivo della Lega diventare il primo partito in Italia - ma anche in Europa - e ribaltare gli attuali equilibri di forza interni al governo. Al contrario, per i 5 stelle la partita si gioca tutta nel 'mantenimento' dello status quo, ovvero non perdere terreno sui ...

La Notte dei Re - Totti e Figo annunciano ufficialmente i propri roster : in campo tanti campioni del passato : Il Capitano completa la rosa con gli innesti di Aquilani e Pizarro in regia e Borriello al centro dell’attacco, Figo risponde con la classe di Seedorf, Mendieta e Simao Squadra Francesco Totti: Peruzzi, De Sanctis, Aldair, Candela, Cassetti, Chivu, Zambrotta, Aquilani, Perrotta, Pirlo, Pizarro, Tommasi, Borriello, Cassano, Toni. Squadra Luis Figo: Vitor Baia, Julio Cesar, Roberto Carlos, Hierro, Materazzi, Salgado, Cambiasso, Mendieta, ...

Dal bel canto alla Notte dei musei : ecco tutti gli eventi del weekend a Napoli : Questa sera, al Maschio Angioino (piazza Municipio) Bel canto al Castello. Per Il format Luoghi Storici e Musica, con patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli per il...

Napoli - agguato all'ospedale dei Pellegrini : uomo con il casco apre il fuoco nella Notte : Paura a Napoli, dove un uomo coperto dal casco ha aperto il fuoco nel cortile dell'ospedale Pellegrini. Gli spari erano rivolti all'indirizzo di un 22enne del quartiere Arenella giunto...

Napoli - agguato allìospedale dei Pellegrini : uomo con il casco apre il fuoco nella Notte : Paura a Napoli, dove un uomo coperto dal casco ha aperto il fuoco nel cortile dell'ospedale Pellegrini. Gli spari erano rivolti all'indirizzo di un 22enne del quartiere Arenella giunto...

Il Palermo non ci sta - nella Notte chiesto al Coni lo stop dei playoff! : Il Palermo non ci sta e, come anticipato ieri, non starà a guardare dopo la respinta del ricorso arrivato nel tardo pomeriggio. Lo staff di avvocati dei rosanero, infatti, a tarda notte ha presentato ricorso cautelare al collegio di garanzia del Coni perché la “sospensione inaudita altera parte dell’esecutorietà della decisione presa ieri della corte federale di appello“. La società siciliana passa al contrattacco dopo ...

Sabato tornano la Festa e Notte dei Musei : Il Ministero per i beni e le attività culturali, Sabato 18 maggio, aderisce alla quarta edizione della Festa dei Musei, con biglietto d'ingresso

La Notte dei Re – Totti chiama Cassano - a disposizione di Figo due pilastri del Triplete nerazzurro : Altre stelle si aggiungono al grande match 6vs6 del 2 giugno al Foro Italico. Oltre al Talento di Bari Vecchia, il Capitano ritrova anche gli ex giallorossi Toni, Perrotta e Tommasi. Figo ribatte con Julio Cesar, Cambiasso, Salgado e il francese Robert Pires, campione del mondo a Francia 1998 A circa quindici giorni da La Notte dei Re, altri nuovi protagonisti scenderanno in campo il prossimo 2 giugno al fianco di Francesco Totti e Luis ...