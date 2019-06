La nave Cigala Fulgosi arrivata a Genova A bordo 100 migranti | anche minori non

huffingtonpost

(Di domenica 2 giugno 2019) Il pattugliatore della Marinaha attraccato a Calata Bettolo nel porto di. Sono iniziate le operazioni di ispezione a.Sul posto, oltre alla Croce Rossa, Capitaneria e Polizia, alcune ambulanze e personale Usmaf per la parte sanitaria. Sottoil garante deiper la Liguria Francesco Lalla. Cento itra i quali 23e 17 donne, alcune incinte, tra le quali una al settimo mese di gravidanza. Adel pattugliatoreche ha portato aun centinaio disalvati in Libia si trovano “23, di questi ce ne sono di non accompagnati”. Lo ha detto Sergio gambino della protezione civile regionale. “Da indicazioni del Viminale - ha aggiunto - pare che i bambini non accompagnati restino a”.

