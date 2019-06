La “fase oscura” della fotosintesi non ha più segreti | svelata la struttura della

meteoweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2019) Un gruppo di ricerca coordinato da studiosi dell’Università di Bologna è riuscito per la prima volta a determinare latridimensionale dell’ultimo enzima ancora sconosciuto tra quelli che compongono il ciclo di Calvin-Benson, laclorofilliana. L’enzima in questione è la fosforibulochinasi, un elemento fondamentale per la vita delle piante e di tutti gli organismi fotosintetici. Nonostante sia da oltre cinquant’anni oggetto di studi da parte di ricercatori di tutto il mondo, fino ad oggi nessuno era riuscito a caratterizzarlolmente a livello atomico. Il risultato – pubblicato sulla rivista PNAS – potrà ora essere d’aiuto per migliorare l’efficienza e quindi la produttività degli organismi fotosintetici e rispondere così alle nostre crescenti esigenze energetiche. LALaclorofilliana è il ...

