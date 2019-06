La dura risposta di Salvini a Fico sulle dediche della festa del 2 giugno 

Lettera alla Ue - mercoledì la risposta. Salvini : «Vedremo chi ha la testa più dura» : La Lettera di risposta dell'Italia ai rilievi sul debito è stata ricevuta dalla Commissione Ue, che ne ha già cominciato l'analisi. Lo fa sapere una portavoce...

Lettera alla Ue - mercoledì la risposta. Salvini : «Vedremo chi ha la testa più dura» : La Lettera di risposta dell'Italia ai rilievi sul debito è stata ricevuta dalla Commissione Ue, che ne ha già cominciato l'analisi. Lo fa sapere una portavoce...

Lettera Ue - Di Maio soddisfatto : "Cancellati i tagli" | Mercoledì la risposta di Bruxelles | Salvini : "Vedremo chi avrà la testa più dura" : Dopo le tensioni nella maggioranza sul primo testo circolato ieri Il capo politico del M5s si dice soddisfatto della versione definitiva inviata da Tria alla Commissione Ue. Bruxelles analizzerà il documento e invierà una controreplica Mercoledì

Ponte Morandi - arrivata al Mit la risposta di Autostrade per l'Italia sulla procedura di revoca della concessione : Se tra le parti rimarranno motivi gravi di dissenso , i ministri dell'Economia e dei Trasporti preparano di concerto un decreto di revoca che verrà registrato dalla Corte dei Conti. Nonostante la ...

Ponte Morandi - arrivata al Mit la risposta di Autostrade per l’Italia sulla procedura di revoca della concessione : La risposta di Autostrade per l’Italia nell’ambito della procedura di revoca della concessione avviata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova è arrivata in piazzale di Porta Pia, come hanno riferito fonti interne al dicastero. Il Mit aveva prorogato ad oggi (da metà aprile) il termine concesso ad Aspi per rispondere. La lettera, secondo quanto apprende l’Ansa, è completa di ...

CorSport : La dura risposta di De Laurentiis rischia di aumentare le contestazioni : Il prezzo delle curve per Napoli-Caliari è una chiara risposta di De Laurentiis alle contestazioni di questi giorni, apre il Corriere dello Sport. Più propriamente a quei gesti che hanno offeso E’ un braccio di ferro o forse la tentazione di non porgere l’altra guancia standosene lì a subire, ma sa pure di ribellione a questo clima malsano che si respira Un atto punitivo, lo definisce Antonio Giordano, politicamente forte da parte ...

Playoff NBA - durant e una notte magica. 'È l'arma totale - contro di lui non c'è risposta' : Dopo aver aggiornato " due giorni dopo averlo stabilito a quota 45 " il suo massimo in carriera ai Playoff con 50 punti, Kevin Durant si presenta in conferenza stampa, indossando un cappellino che ...

Chelsea - Sarri insultato durante la gara di Premier : la risposta : Chelsea Sarri – Attimi di tensione durante la gara di Premier tra Chelsea e Burnley. Maurizio Sarri, tecnico dei blues, è stato insultato dalla panchina avversaria. L’ex allenatore del Napoli è stato espulso nel finale per essere uscito dall’area tecnica, non si è presentato in conferenza stampa e sarebbe stato insultato dalla panchina ospite, che […] L'articolo Chelsea, Sarri insultato durante la gara di Premier: la ...

Accuse contro Lucas Leiva - la dura risposta del calciatore della Lazio : “Mi preme chiarire in modo chiaro che le Accuse rivolte recentemente alla mia persona su eventuali fatti nel post partita di Milano, sono totalmente false ed infondate. È mia premura evidenziare in modo perentorio tale fatto increscioso e totalmente falso nei miei confronti, in quanto in dieci anni di carriera non mi sono mai permesso di mancare di rispetto a nessuno. Ciò non fa assolutamente parte del mio comportamento professionale ...

Calo nascite - Bonino : 'Serve seria integrazione immigrati' - dura risposta della Meloni : Le notizie degli ultimi giorni raccontano come le scuole italiane si stiano svuotando. Si tratta dell'effetto di una natalità sempre minore, di una decrescita demografica che prosegue in maniera inesorabile, tanto che prendono quota persino previsioni catastrofiste che giudicano gli italiani un popolo addirittura in estinzione. Per risolvere il problema, naturalmente, esistono varie correnti di pensiero. C'è chi ritiene che serva dare stabilità ...