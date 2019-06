Kinsey Wolanski – Fotogallery dell’invasione di campo “hot”

forzazzurri

(Di domenica 2 giugno 2019) Nel corso della finale di Champions League è avvenuta una pacifica invasione di. La modella protagonista è– La modella cercava un modo per far conoscere a tutto il mondo il sito per adulti del fidanzato. Quale palcoscenico migliore se non la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool? La ricostruzione di SkySport: L’irruzione “Al 17’ del primo tempo della partita tra Tottenham e Liverpool, poi vinta 2-0 dai Reds, la modella russaè entrata incon un costume da bagno nero e sul petto la pubblicità di un sito internet per adulti di proprietà del suo fidanzato. Un costume da bagno nero, con le iniziali di un canale Youtube legato al sito internet per adulti “Vitaly Uncensored”. Tanta pubblicità e decine di migliaia di follower in più in pochi minuti per, ...

giornalettismo : La storia (di marketing) che c'è dietro all'invasione di campo nella #UCLfinal . Kinsey #Wolanski ha aumentato di c… - davideinno85 : RT @giornalettismo: La storia (di marketing) che c'è dietro all'invasione di campo nella #UCLfinal . Kinsey #Wolanski ha aumentato di circa… - MariniEliane : RT @giornalettismo: La storia (di marketing) che c'è dietro all'invasione di campo nella #UCLfinal . Kinsey #Wolanski ha aumentato di circa… -