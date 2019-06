Juventus | la settimana del mister | Sarri | Pochettino o Guardiola? Il borsino di Fabrizio

Nuovo allenatore Juventus : Sarri firma in settimana - le ultime notizie : Nuovo allenatore Juventus: Sarri firma in settimana, le ultime notizie Si fanno sempre più pressanti le voci che vogliono Maurizio Sarri, fresco vincitore dell’Europa League, in procinto di accomodarsi sulla panchina della Juventus. Per lui ci sarebbe pronto un triennale a circa 6 milioni a stagione più bonus. Nuovo allenatore Juventus: Sarri ora è libero Secondo la stampa specializzata, ieri venerdì 31 maggio, il procuratore del ...

Calciomercato Juventus - incontro Agnelli-Allegri la prossima settimana? : In questa stagione è arrivata l'ennesima Supercoppa nonché l'ottavo scudetto consecutivo, il quinto della gestione Allegri. Ci sono state però l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League ...

Marca : 'Juventus-Felix : Paratici incontra Mendes in settimana' : TORINO - ' Jorge Mendes e Fabio Parataci si incontreranno questa settimana per gettare le basi per una trattativa ', sottinteso, per Joao Felix : è questa la frase-chiave contenuta in un articolo ...