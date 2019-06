Juventus | Ambra Angiolini lancia frecciate | “Allegri è stato esonerato dalla sua squadra”

calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2019) Continua a fare discutere l'addio di Massimiliano Allegri alla, i bianconeri continuano la ricerca al nuovo allenatore. La compagna del tecnicoallain un'intervista a Vanity Fair: "Massimiliano èsua squadra, quella per la quale ha lottato, per la quale si è fatto da parte quando c'era da sollevare trofei (spessissimo), quella per la quale si è preso da solo tutta la responsabilità delle sconfitte (pochissime anche se importanti), quella che lo ha fatto sognare e sbattere preziosi cappottini di Gianni Marigliano sulla panchina, la SUA".

