Italo Cucci e la bordata polemica su Guardiola alla Juve | “Giochi proibiti | ci pensi la

Italo Cucci : “Qualcuno dovrà pagare per le truffe in borsa su Guardiola alla Juve” : Italo Cucci sulle pagine del Corriere dello Sport non fa finta che il caso Guardiola non esista. Anzi. Ne scrive e lo fa denunciando quel che sta accadendo da quando l’Agi ha lanciato questa possibilità l’oscillazione del titolo bianconero in borsa configura comunque una grave scorrettezza, rivela l’esistenza di giochi proibiti e rilancia l’interrogativo caro a Seneca (e a Indro Montanelli): cui prodest, a chi giova? L’avvento ...