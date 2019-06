Incidente sulla Strada Provinciale 430 Cilentana | morto un ragazzo di Vallo Scalo

Contromano sulla Nola-Villa Literno - Incidente mortale : un arresto per omicidio stradale : Nell'ambito delle sofisticate e complesse attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i militari dell'arma dei Carabinieri della compagnia di Casal di Principe (provincia di Caserta) hanno provveduto a dare esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari) del succitato tribunale, nei confronti ...

Ragusa - Incidente sulla ex Sp 31 : ferita una 46enne : incidente ieri mattina alle 10,30 lungo la ex strada provinciale 31 a Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra una Toyota e un'Audi A3. ferita una 46enne

Incidente shock sulla pista di Cavallara : muore un pilota - ferito il padre di Andrea Dovizioso : Domenica tragica a Cavallara: muore un pilota durante una gara di motocross, ferito anche il padre di Andrea Dovizioso In molti ricorderanno il nome della pista di Cavallara per l’infortunio di due anni fa di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Misano. Oggi, il circuito di motocross torna ad essere protagonista per un tragico Incidente che è costato la vita a Raffaele Mazzola. Il pilota 59 enne è caduto in un salto, riportando un ...

Incidente a bus sulla Firenze-Siena : un morto e 7 feriti - tutti turisti dell'Est Europa : Gravissimo Incidente questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di almeno un morto e diversi feriti. Un bus turistico...

Incidente a bus turistico sulla Firenze-Siena - un morto e diversi feriti : Gravissimo Incidente questa mattina sulla Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di almeno un morto e diversi feriti. Un bus turistico...

Matera. Incidente sulla Sp 175 morto cuoco di Policoro : Un centauro di 31 anni è morto in un Incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale SP 175 nei pressi

Incidente sulla A-29 - muore motociclista : Sull'autostrada A29dir Alcamo-Trapani il traffico in direzione Alcamo è provvisoriamente rallentato a causa di un Incidente al km 29, nel comune di Paceco, in provincia di Trapani. Lo rende noto Anas precisando che la circolazione è consentita sulla corsia di marcia. Per cause in corso di accertamento un motociclista ha perso il controllo del mezzo, senza coinvolgere altri veicoli, ed è deceduto nell'Incidente. Il personale Anas è intervenuto ...

Incidente sulla Statale 106 - scontro fra auto : 6 feriti su statale catanzarese - anche 2 bimbi : Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta intorno alle 23.45 sull SS106 nel comune di Sellia Marina per il sinistro. Due le vetture coinvolte una Skoda Octavia ed una Kia Rio.Continua a leggere

Mosca - il nuovo video dell’Incidente aereo costato la vita a 41 persone : il velivolo rimbalza sulla pista e prende fuoco : Spunta un nuovo video del disastro aereo costato la vita a 41 persone lo scorso 5 maggio. Il volo Aeroflot, dopo essere stato colpito da un fulmine tenta un atterraggio di emergenza e rimbalza tre volte sulla pista prima di prendere fuoco. Mondo | Di F. Q.. Mosca, aereo di linea va a fuoco durante un atterraggio di emergenza: 41 morti L'articolo Mosca, il nuovo video ...

Incidente mortale - motociclista muore sulla Marrucina - : Chieti - Un uomo ha perso la vita poco fa in un Incidente stradale avvenuto ad Ortona (Chieti) sulla SS Marrucina. Secondo le prime informazioni la persona deceduta era a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto. Al momento non si conoscono le generalità. Da Pescara era stato fatto decollare anche l'elicottero del 118, ma i sanitari, arrivati anche con una ambulanza, hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto ...

A18 - Incidente sulla MessinaCatania : camion si ribalta a Sant’Alessio - traffico in tilt : Un camion si è ribaltato sull'A18 in direzione Messina, all'altezza di Sant'Alessio, invadendo la carreggiata, forse a causa della pioggia che ha reso scivoloso l'asfalto. Illeso per miracolo il conducente, che è stato comunque trasferito in ospedale per precauzione. Disagi alla circolazione, dopo la chiusura del tratto tra Taormina e Roccalumera, con chilometri di code.

Scende dall'auto dopo un Incidente e muore investito da un tir Tragedia sulla A1 tra Orvieto e Fabro : Orvieto - Un uomo è morto investito da un tir sulla corsia nord dell'Autostrada del Sole tra Orvieto e Fabro. L'episodio è avvenuto poco prima delle 22 al chilometro 448 e...

Lodi - il volo del suv Jaguar sulla siepe : il video dell’Incidente ripreso dalle telecamere di una stazione di servizio : Un suv Jaguar con a bordo una coppia e la loro bimba si è ribaltato sulla strada statale 9 via Emilia a Secugnago (Lodi) dopo essersi scontrato con una Lancia Lybra; l’auto si è impennata ed è atterrata capovolta sul piazzale di un distributore di benzina. Illeso un uomo che si trovava sul piazzale ed è stato sfiorato dalla vettura fuori controllo. Gli occupanti della vettura, un uomo di 49 e una donna di 56 anni e la figlia di 1 anno ...

A10 - Incidente sulla Genova-Ventimiglia : morto centauro - traffico in tilt tra A26 e Arenzano : incidente mortale sull'A10 Genova-Ventimiglia: un centauro è morto dopo essersi scontrato presumibilmente con la sua moto contro un mezzo pesante. Chiuso il tratto tra il bivio con l'A26 e Arenzano in direzione Savona, all'altezza del km 13,4: disagi al traffico e almeno 3 chilometri di coda. Indagini sulla dinamica dello schianto.