In Russia 79 persone sono state ferite da una forte esplosione in una fabbrica di

Incidente in Russia : l’aereo in fiamme evacuato in soli 55 secondi - ecco perché sono morte decine di persone : L’aereo di Aeroflot, incendiatosi ieri all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca, con 73 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio a bordo, era diretto a Murmansk, ma subito dopo la partenza ha chiesto un atterraggio di emergenza ed è tornato indietro, ed ha preso fuoco. Il comitato investigativo russo ha confermato la morte di 41 persone, tra cui due bambini. Secondo il ministero della Sanità russo, alcune persone sono rimaste ...