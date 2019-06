Il Verona torna in Paradiso | ribaltato il Cittadella in finale playoff | festa Hellas al

sportfair

(Di domenica 2 giugno 2019) Davanti ad un Bentegodi pieno, l’ribalta il 2-0 dell’andata e conquista la promozione in Serie A: ilchiude in 9 per le espulsioni di Parodi e Proia E’ durata solo un anno la permanenza dell’in Serie B, la formazione gialloblù infattiin Serie A vincendo ipromozione. Claudio Martinelli/LaPresse Decisivo il 3-0 rifilato alquesta sera, un risultato che ribalta il 2-0 subito al Tombolato all’andata e che spalanca le porte delagli uomini di Aglietti. La gara si mette subito in discesa per i padroni di casa, che trovano il vantaggio dopo ventisette minuti con Zenetti, trovatosi tutto solo in area davanti a Paleari. Nella ripresa di pensa Di Carmine a far esplodere il Bentegodi con un pregevole colpo di tacco, immediatamente dopo l’espulsione di Parodi per il. Pochi ...

DAZN_IT : ?? Termina la finale: esplode il Bentegodi, l'Hellas Verona torna in Serie A ?? I ragazzi di Aglietti completano una… - calciomercato_m : SERIE B - Il Verona torna in serie A: beffato il Cittadella che chiude in 9 uomini - CalcioWeb : ?? IL #VERONA TORNA IN #SERIEA ?? 3-0 AL #CITTADELLA E FESTA GIALLOBLU ?? -