Il Segreto | trame all' 8 giugno | Isaac accusa Elsa di essere un' assassina

Il Segreto - trame spagnole : Elsa si sottopone ad un delicato intervento al cuore : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovela spagnola scritta da Aurora Guerra che ogni giorno intrattiene moltissimi telespettatori sulle reti Mediaset. Nelle puntate spagnole, in onda a fine maggio-inizio giugno, Elsa vivrà dei momenti difficilissimi quando sarà costretta ad operarsi in seguito alla scoperta di una grave malattia cardiaca. Il Segreto: Elsa è malata Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda ...

Il Segreto - trame : il dottor Alvaro si allea con Antolina per derubare Elsa : Il Segreto continua a tenere alta l'attenzione dei telespettatori di Canale 5. Nelle nuove puntate, in onda tra qualche settimana in Italia, Elsa si innamorerà perdutamente del dottor Alvaro non sapendo che quest'ultimo è un complice di Antolina, la sua rivale. Il Segreto: l'arrivo del dottor Alvaro Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano sull'arrivo del dottor ...

Il Segreto trame all'8 giugno : Zabaleta scopre che Antolina non è incinta di 6 mesi : Le anticipazioni delle puntate della prossima settimana della soap opera "Il segreto" che andranno in onda come sempre su Canale 5 alle 16:40, si concentreranno sul disastroso matrimonio tra Antolina Ramos e Isaac Guerrero. In particolare, la bionda metterà in atto un piano diabolico per far credere a suo marito che Elsa è pazza e che ha sempre mentito sul suo passato anche quando stavano insieme. Nonostante Isaac sia po' titubante sulle cose ...

Il Segreto - trame : Don Berengario e Carmelo uccidono Eustaquio e Lamberto : Le vicende de Il Segreto continuano a stupire i telespettatori di Canale 5. Nei nuovi episodi, in onda a breve in Italia, Don Berengario e Carmelo non esiteranno a porre fine alla vita di Eustaquio e Lamberto, responsabili dell'abuso ai danni di Julieta. Il Segreto: Julieta e Saul minacciati Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi trasmesse nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, raccontano che Julieta e Saul si ...

Il Segreto - trame Spagna : Irene e Adela hanno un incidente stradale per colpa di Francisca : I protagonisti della fortunata serie televisiva “Il Segreto” negli episodi spagnoli faranno i conti con un nuovo lutto. La diabolica Francisca Montenegro tornerà all’attacco, dopo aver avuto la certezza di chi si nasconde dietro il brutale omicidio di Maria Elena. La dark lady sempre più disperata nel sapere che la sua figlioccia Maria Castaneda è incapace di camminare per le ferite riportare durante il tragico matrimonio di Fernando Mesia, farà ...

Il Segreto - trame Spagna : Carmelo rimane vedovo - la Laguna operata al cuore : Brutte notizie per i fan dello sceneggiato “Il Segreto”. Negli episodi che telespettatori spagnoli vedranno la prossima settimana, Francisca Montenegro commetterà una delle sue malefatte. Quest’ultima, sempre più convinta che l’attentato avvenuto durante le nozze di Fernando Mesia, che ha causato l’invalidità di Maria Castaneda, sia stato opera di Severo Santacruz, si vendicherà. A rimetterci la vita purtroppo sarà la maestra Adela, perché ...

Il Segreto - trame spagnole : Adela muore - intervento al cuore per Elsa : Tragiche novità arrivano dalle puntate de Il Segreto in onda da lunedì 3 a venerdì 7 giugno in Spagna. Se Elsa verrà sottoposta ad un delicato intervento al cuore, Irene e Adela avranno un tragico incidente per colpa di Donna Francisca. Infine scoppierà la passione tra Lola e Prudencio. Il Segreto: la confessione di Severo Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole dal 3 al 7 giugno, svelano che Severo confiderà a Raimundo ...

Il Segreto - trame fino al 7 giugno : Elsa potrebbe avere ucciso i suoi genitori : Il Segreto, la popolarissima soap opera spagnola di Canale 5, come al solito regala colpi di scena ed entusiasmanti novità per tutti i fan. Le trame fino al 7 giugno non sfuggono a questa eccezione. La protagonista della settimana sarà, ancora una volta, la povera Elsa che dovrà fare i conti con un'accusa veramente infamante: in passato potrebbe avere ucciso i genitori a causa di una malattia psichiatrica. A tirare in ballo questa clamoroso ...

Il Segreto - Antolina accusa Elsa di essere pazza : anticipazioni trame dal 3 al 7 giugno : Cambia anche la programmazione de Il segreto, la soap opera spagnola che da anni tiene compagnia ai telespettatori italiani. Le storie di Puente Viejo, infatti, andranno ora in onda solo dal lunedì al venerdì: niente più episodi al sabato e alla domenica, almeno per adesso. Un ritorno all’antico, insomma, quando la soap veniva trasmessa solo durante i giorni feriali. Gli episodi vanno quindi in onda ogni giorno dalle 16.20 in poi su Canale ...

Il Segreto - trame : Elsa confessa a Consuelo di essersi innamorata di Alvaro : Le vicende de Il Segreto continuano ad appassionare i telespettatori di Canale 5. Nelle nuove puntate, trasmesse nelle prossime settimane, Elsa ritroverà l'amore accanto ad Alvaro, nonostante le intromissioni di Isaac e Antolina. Il Segreto: Alvaro aggredito Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle nuove puntate italiane, svelano che Elsa potrebbe trovare un nuovo amore. La Laguna, infatti, si avvicinerà moltissimo ad Alvaro, il dottore ...

Il Segreto - trame : Donna Francisca e Fernando contrari all'arrivo di Roberto : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, l'avvincente soap opera protagonista dei pomeriggi degli italiani. Nelle nuove puntate, trasmesse tra qualche settimana su Canale 5, Donna Francisca e Fernando dimostreranno una grande ostilità nei confronti di Roberto, l'amico di Maria arrivato alla Casona per riabbracciarla. Se la Montenegro non tollererà il colore della pelle del Sanchez, il Mesia avrà paura di perdere la Castaneda per ...

Il Segreto - trame dal 3 all'8 giugno : Isaac accusa Elsa di essere un'assassina : A Il Segreto continuerà a tenere banco la follia di Antolina. Le trame relative alle puntate in onda dal 3 all'8 giugno, rivelano che la biondina tenderà una trappola ad Elsa e farà credere a tutti che abbia tentato di ucciderla. Isaac crederà a sua moglie ed accuserà apertamente la sua ex di essere un'assassina. Intanto, Julieta dopo aver ottenuto l'annullamento matrimoniale da Prudencio, deciderà di sposarsi con Saul mentre Fernando contatterà ...

Il Segreto - trame fino all'8 giugno : Saul viene arrestato - Antolina cade dal burrone : Incredibili colpi di scena attendono i telespettatori de Il Segreto. Nelle nuove puntate trasmesse da lunedì 3 a sabato 8 giugno, Isaac deciderà di indagare sul passato di Elsa, mentre Antolina metterà in atto un diabolico piano dopo essere stata smascherata dal dottor Zabaleta. Infine Saul finirà in carcere per colpa di Lamberto. Il Segreto: Isaac indaga su Elsa Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate trasmesse dal 3 all'8 giugno, ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 3 all’8 giugno 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da lunedì 3 a sabato 8 giugno 2019: Isaac decide di verificare se Elsa sia stata davvero ricoverata in un istituto psichiatrico, come gli ha raccontato Antolina. Severo fa sapere a Eustaquio Molero che non intende vendergli le terre da Las Lagunas. L’imprenditore, prevedibilmente, va su tutte le furie. Elsa, intanto, deve avere a che fare con le critiche degli abitanti di Puente Viejo, ...