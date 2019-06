Il secondo posto al Giro e gli obiettivi al Tour | Nibali ammette | “ho avuto tanti

Equitazione - FEI Nations Cup 2019 : secondo posto per l’Italia - la Francia vince al jump-off : Va alla Francia la tappa di San Gallo (Svizzera) nella FEI Nations Cup 2019 di Equitazione, dopo una gara molto avvincente e dal percorso complesso, che lascia senza errori dopo la prima fase solamente i trasnalpini e l’Italia, nonostante le 4 penalità di Kevin Staut su Calevo e Riccardo Pisani su Chaclot, tuttavia non conteggiate, poichè risultati peggiori della manche. Nel secondo round sbagliano nuovamente Staut e Pisani, ma ...

Marc Marquez MotoGP - GP Italia 2019 : “Un secondo posto importante per la classifica - oggi Petrucci non si batteva…” : Si ferma la serie di vittorie di Marc Marquez che, suo malgrado, deve accontentarsi della piazza d’onore nel corso del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP. Rimane, quindi, un tabù per il pilota spagnolo la gara del Mugello, nella quale ha vinto solamente in una occasione nel lontano 2014. Anche oggi, ad ogni modo, il campione del mondo le ha provate tutte per salire sul gradino più alto del podio ma, come ha spiegato al termine ...

Giro d’Italia – Il Mortirolo regala a Nibali il secondo posto : la nuova classifica generale : Carapaz si conferma maglia rosa, Nibali scalza Roglic dal secondo posto: la nuova classifica generale dopo la 16ª tappa L’ultima settimana del Giro d’Italia 2019 è iniziata oggi con la 16ª tappa della Corsa Rosa, che ha portato i ciclisti da Lovere a Ponte di Legno, dopo 194 km. I corridori hanno dovuto affrontare la difficilissima salita del Mortirolo che ha dato un’importante scossa alla classifica generale. A trionfare ...

Atletica – Dossena protagonista alla Stralugano : secondo posto per l’azzurra : Atletica: Dossena brilla a Lugano, personale sfiorato nella Mezza Maratona Ancora protagonista Sara Dossena. l’azzurra si piazza seconda alla Stralugano con il tempo di 1h10:20 e arriva a un soffio dal record personale sulla mezza maratona, realizzato nella scorsa stagione correndo in 1h10:10 a Udine. Per la 34enne lombarda del Laguna Running è la seconda performance della carriera, in una mattinata fresca e sulle strade bagnate dalla ...

Europee : Lega primo partito - Pd e M5s si contendono il secondo posto (exit poll) : Alle 23 i primi exit poll dicono che la Lega è il primo partito a questa tornata elettorale per le Europee con il 27-30%, il partito democratico sarebbe il secondo partito con il 21,5-23,5%, il Movimento 5 stelle tra il 20 e il 23 % e Forza Italia tra il 9 e l'11%. Invece secondo l'exit poll realizzato da Swg per La 7 la Lega sarebbe in pole position tra il 26,5 e il 29,5%. Il M5S si colloca tra il 20 e il 23%, il Pd tra il ...

Ferrari : secondo posto di Vettel e amarezza per Leclerc : La Scuderia Ferrari lascia Monaco con il secondo posto di Sebastian Vettel, giunto a meno di 3 secondi dal vincitore Lewis Hamilton al termine di una gara solida in cui è sempre rimasto nel gruppo di testa. Per la Ferrari si tratta del quarto podio della stagione. Sfortunata, invece, la gara di Charles Leclerc. Partito […] L'articolo Ferrari: secondo posto di Vettel e amarezza per Leclerc sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

VIDEO Sebastian Vettel : “secondo posto eccezionale - non siano ancora abbastanza veloci” : Sebastian Vettel ha conquistato un pesantissimo secondo posto nel GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Il tedesco, scattato dal quarto posto in griglia, è riuscito a rimontare e ha concluso alle spalle di Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari ha commentato la sua prestazione al termine della gara: “Questa gara è stata difficile da gestire ma a Montecarlo può succedere di tutto e oggi è successo. Ho visto il ruota a ruota tra ...

MXGP - GP Francia 2019 : Tim Gajser è implacabile in gara-1 - Tony Cairoli si accontenta del secondo posto : Tim Gajser non molla! Lo sloveno, infatti, vince gara-1 del Gran Premio di Francia 2019 della MXGP e ribadisce a Tony Cairoli che quest’anno è pronto a contendergli il titolo fino alla fine. Con questo successo il margine in classifica tra il nove volte iridato e il balcanico passa da 34 a 31 punti con la seconda manche delle ore 17.10 che diventa ancor più decisiva per il prosieguo del campionato. Sul circuito di Saint-Jean d’Angely ...

Dante ringrazia Mahmood per il secondo posto all'Eurovision : Rivisto su YouTube con 12 ore di ritardo l’Eurovision 2019 mi è sembrato uno spettacolo bellissimo, non un evento a cui assistere una volta e basta e poi da archiviare come succede per tante edizioni del Festival di Sanremo, ma un’opera musicale che si può rivedere a pezzi o interamente come succede per certi grandi classici della tv.Lo spettacolo è bellissimo, la grafica coinvolgente e seduttiva, la conduzione ...

Ascolti TV | Social Auditel 18 maggio 2019 : Amici 18 si arrende all’Eurovision. Superati i 5 milioni di Tweet per il secondo posto di Mahmood : Auditel 18 maggio 2019: Boom per l'Eurovision. L'Italia scrive più di 3 milioni di Tweet per il secondo posto di Mahmood. Amici 18 Impresa impossibile. Amici 18, campione assoluto del Trend Topic di Twitter, si è dovuto arrendere all’inarrivabile Eurovision Song Contest. La finalissima in onda su Rai ...

La reazione di Mahmood per il secondo posto all’Eurovision 2019 è da applausi : CLAP CLAP The post La reazione di Mahmood per il secondo posto all’Eurovision 2019 è da applausi appeared first on News Mtv Italia.

Karate - Serie A Istanbul 2019 : secondo posto di Luigi Busà nei -75 kg! Due formazioni italiane sul podio nel kata a squadre : Luigi Busà centra un ottimo secondo posto nei -75 kg a Istanbul (Turchia), dove si è chiusa oggi la seconda tappa stagionale della Serie A di Karate. Il capitano azzurro, dopo una prova sotto le aspettative a Rabat, è tornato subito tra i migliori, realizzando un grande torneo e conquistando così altri punti preziosi per il ranking olimpico che qualifica a Tokyo 2020. Il campione europeo in carica ha dominato la propria pool, battendo in ...

Eurovision 2019 - vince l’Olanda di Duncan Laurence - Italia al secondo posto : Duncan Laurence e la sua Arcade hanno vinto l'edizione di quest'anno dell'Eurovision Song Contest, che vede l'Italia piazzarsi al secondo posto

VIDEO MotoGP - Andrea Dovizioso : “Bene il secondo posto - ma serve qualcosa in più dalla Ducati” : Andrea Dovizioso è soddisfatto a metà dopo il secondo posto di oggi al termine del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Il portacolori della Ducati guarda il bicchiere mezzo pieno, con una classifica che lo vede a soli otto punti di distacco da Marc Marquez, ma dall’altra non può essere contento della sua GP19 che, come ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport, non è ancora abbastanza per pareggiare la formidabile Honda del campione del ...