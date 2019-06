Il Papa | Mai ricevuto richieste udienza da Salvini E lui | Sarei

ilgiornale

(Di domenica 2 giugno 2019) Angelo Scarano Poi l'appello di Francesco alla politica: "Non seminate odio"Francesco non ha mai rifiutato di ricevere Matteo, semplicemente perché non c'è mai stata una richiesta di. Durante la conferenza stampa sul volo di rientro a Roma, il Pontefice tenta di mettere un punto alle infinite speculazioni su un suo mancato incontro con il vicepremier leghista. "Nessuno del governo, eccetto il premier Conte, ha chiesto", spiega, precisando che la richiesta va fatta alla Segreteria di Stato: il premier Conte ha seguito il protocollo ed è stato. Ilimpiega poche ma belle parole per raccontare il faccia a faccia con il presidente del Consiglio: "È stata una bella. È un uomo intelligente, un professore, sa di che cosa parla. Dal vicepremier e da altri ministri non ho", insiste. Come ogni volta, sul governo, ...

chetempochefa : 'Il Papa è un personaggio strepitoso, il grande leader dell'opposizione mondiale. Non ricordo nel '900 un Papa così… - matteosalvinimi : #Salvini: vero che nessuno ha mai chiesto un incontro al Papa. ?? Ne sarei onorato, ma non l’ho ancora richiesto. ?? #nonelarena @nonelarena - repubblica : Papa Francesco: 'Un politico non deve mai seminare odio e paura, ma speranza' -